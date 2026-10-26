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El papa León XIV confirma su viaje a Latinoamérica tras evaluación médica favorable

El papa León XIV realizará su esperado viaje a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, después de que los médicos confirmaran su recuperación tras una cirugía por cáncer de pulmón.

26/10/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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Vaticano confirma viaje del papa León XIV a Latinoamérica tras chequeo poscirugía

FOTO: Vaticano confirma viaje del papa León XIV a Latinoamérica tras chequeo poscirugía

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CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV seguirá adelante con su viaje previsto del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, una vez que los médicos determinaran que no hay razones médicas que le impidan viajar tres semanas después de una cirugía por cáncer de pulmón, confirmó el Vaticano el lunes.

La oficina de prensa del Vaticano indicó que la recuperación del papa continúa avanzando en consonancia con las evaluaciones favorables de su equipo médico. También confirmó que el pontífice mantiene el ya ambicioso programa del viaje, sin cambios anunciados.

Los cirujanos le extirparon un lóbulo el 13 de octubre, donde se encontraba el nódulo que posteriormente fue diagnosticado como maligno, en el primer gran episodio de salud del pontificado de 17 meses de León XIV. La cirugía confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

Desde su regreso al Vaticano, León XIV ha reanudado gradualmente sus actividades y ajusta su agenda para priorizar la recuperación y los periodos de descanso, señaló el comunicado.

El médico del papa, Luigi Carbone, afirmó que no hay ninguna razón médica que impida el viaje de León a Sudamérica, que incluye una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero a grandes altitudes.

León XIV manifestó su gratitud por las oraciones y el apoyo que ha recibido durante su recuperación y expresó que estaba ansioso por regresar a una región donde pasó periodos importantes de su vida.

"Tengo muchas ganas de volver al continente donde he vivido tantos momentos de mi vida", declaró el papa el lunes. "Que este viaje sea una ocasión para que abramos nuestros corazones los unos a los otros, fortalezcamos nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovemos nuestro compromiso de proclamar el Evangelio con alegría".

El Vaticano señaló que la visita brindará una oportunidad para que el papa fortalezca los lazos con las iglesias locales, aliente a los fieles y promueva un mensaje de fe, esperanza y paz en Uruguay, Argentina y Perú.

Lectura rápida

¿Qué viajará el papa?
El papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

¿Quién confirmó el viaje?
El Vaticano confirmó el viaje tras evaluar la salud del papa.

¿Cuándo se realizará el viaje?
El viaje está programado del 6 al 17 de noviembre.

¿Dónde se llevará a cabo la visita?
La visita del papa se llevará a cabo en Uruguay, Argentina y Perú.

¿Por qué es significativo?
Este viaje es importante para fortalecer los lazos con las iglesias locales y promover un mensaje de esperanza.

[Fuente: AP]

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