Francia se compromete a reformar su sistema de admisión universitaria tras protestas estudiantiles masivas

PARÍS (AP) — El gobierno de Francia se comprometió a reemplazar en 2028 su plataforma nacional en línea de admisión universitaria, buscando apaciguar el descontento estudiantil tras semanas de protestas masivas por la educación y el costo de vida.

El ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, anunció un "cambio sustancial" en la plataforma para 2027, antes de su reemplazo al año siguiente. Este sistema, conocido como Parcoursup, gestiona las solicitudes a universidades y otros programas de educación superior, y ha sido uno de los principales focos de las protestas. Los estudiantes critican los criterios de selección poco claros y el acceso desigual a los cursos de su preferencia.

Dos grupos de estudiantes de secundaria recibieron con agrado algunas concesiones, pero instaron a continuar con las protestas. Sus representantes se reunieron con el primer ministro Sébastien Lecornu antes de la conferencia de prensa de los ministros.

Los anuncios se produjeron tras los disturbios más graves en Francia en años, ocurridos el 17 de octubre, cuando las manifestaciones por la financiación escolar y el aumento del costo de vida derivaron en disturbios y saqueos en todo el país. Grupos de manifestantes provocaron incendios, asaltaron edificios públicos —incluido el Ayuntamiento de Marsella—, saquearon tiendas y se enfrentaron a la policía.

Una nueva ronda de manifestaciones en todo el país el sábado tuvo menos violencia. Las autoridades estimaron la asistencia en más de 400.000 personas, mientras que los organizadores la situaron en casi 800.000.

Lecornu y otros funcionarios del gobierno se reunieron con representantes de estudiantes de secundaria y universitarios el lunes antes de los anuncios. Más temprano, durante una visita a Marsella, el presidente francés Emmanuel Macron prometió "medidas concretas" para atender las demandas estudiantiles.

"He pedido al gobierno que atienda las demandas legítimas que están en la raíz de este movimiento de protesta", afirmó Macron.

El presidente y su gobierno centrista han enfrentado críticas por no abordar las quejas de los estudiantes desde que comenzaron los bloqueos en las secundarias a mediados de septiembre. Las protestas han resultado en detenciones masivas y un mayor escrutinio de las armas policiales de control de disturbios, que han causado lesiones graves a algunos adolescentes.

Las exigencias estudiantiles para mejorar las condiciones de aprendizaje también incluyen más docentes para cubrir ausencias, renovaciones escolares, cambios en las horas de clase y grupos más reducidos. El 8 de octubre, el gobierno anunció el despliegue de 3.000 docentes suplentes adicionales en escuelas secundarias con dificultades.

Las demandas de escuelas con más recursos, especialmente en comunidades más pobres, llegan en un contexto de niveles récord de pobreza y deuda pública en Francia.