Venezuela: Delcy Rodríguez califica de "show" el regreso de María Corina Machado

Buenos Aires, 26 octubre (NA)— La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, describió como un "show" el regreso de la líder opositora María Corina Machado, afirmando que la dirigente pudo haber ingresado al país "por un aeropuerto". Estas declaraciones fueron realizadas ante periodistas y están registradas por El Universal y Agencia Noticias Argentinas, en el contexto del proceso de diálogo político promovido por el Gobierno.

Rodríguez subrayó su deseo de que el diálogo "siga siendo un espacio para la participación política", resaltando que "este país es mucho más grande que cualquier persona, o que dos o que tres personas". Defendió el proceso como la vía para asegurar el bienestar de la población y apoyó la Ley de Amnistía, que, según afirmó, ha facilitado el retorno de diversas figuras políticas. Aseguró que uno de los objetivos de esta norma es garantizar "la convivencia pacífica".

"Yo creo que de verdad debe cesar la política con un show, porque la política es algo muy serio. ¿Por qué la política es algo muy serio? Porque tiene que ver con la vida de los ciudadanos, porque cualquier decisión que nosotros tomemos incide sobre la vida de una población", declaró Rodríguez.

En relación al diálogo, la mandataria encargada manifestó su esperanza de que este sirva para la participación política y para que aquellos que, según su versión, "le han hecho daño a Venezuela" y han solicitado sanciones o agresiones externas, muestren remordimiento y arrepentimiento. Afirmó que tanto ese espacio como el "programa de convivencia democrática y paz" deben permitir que "todas las voces se puedan escuchar" y que la experiencia de los venezolanos esté al servicio del pueblo.

Por su parte, el secretario general del PSUV y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que no le "espanta" el regreso de María Corina Machado y aseguró que quienes deseen retornar al país "pueden hacerlo", indicando que "ni hay persecuciones para nadie".

Mientras tanto, la vocera de Machado, Claudia Macero, comunicó que la líder opositora, quien ha recibido apoyo internacional por su postura crítica hacia el gobierno, está dispuesta a reunirse con la mandataria. Este ofrecimiento se produce en un clima político caracterizado por la implementación de la amnistía y las expectativas sobre el avance del diálogo entre el oficialismo y sectores de la oposición.

"Desde cuándo estamos diciendo nosotros que el que se quiera venir, que se venga. Aquí no hay persecuciones para nadie", expresó Cabello al ser consultado sobre el retorno de la dirigente opositora.

El ministro también citó una frase de Simón Bolívar, de una carta dirigida al general Antonio José de Sucre en 1823, para responder sobre la llegada de Machado: "No me espanta. Estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles que han desaparecido al acercarnos a ellos".

La vocera de Machado, Claudia Macero, reafirmó que la Premio Nobel de la Paz "ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy Rodríguez, sino con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda para que esas cosas pasen", declaró Macero en la emisora local Unión Radio. La propia Machado había indicado su disposición a "hablar con quien haya que hablar" mientras estaba aún exiliada en Panamá y buscaba regresar a Venezuela.

Machado había denunciado que el gobierno de Rodríguez obstaculizaba su regreso, tras siete intentos fallidos, según recordó el diario El Nacional. Regresó a Venezuela de manera sorpresiva el domingo, después de diez meses de exilio, siendo recibida por miles de personas que se concentraron en varios puntos de su trayecto de aproximadamente 400 kilómetros desde Barquisimeto hasta Caracas.

Su regreso vuelve a situar en el debate político a la figura más influyente de la oposición venezolana, justo en un momento en que un sector opositor y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez están negociando una transición democrática con el respaldo de Estados Unidos.