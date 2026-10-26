Este lunes, el delantero inglés Harry Kane se quedó en la gala del Balón de Oro con el premio mayor al mejor jugador del mundo. Kane tuvo un año impactante con más de setenta goles en el Bayern Múnich.

Este garaldón del inglés, revivió un encuentro que quedó grabado en la memoria de los aficionados al fútbol, cuando Diego Maradona ofreció un consejo a Harry Kane sobre cómo mejorar su capacidad de definición.

Durante la charla, Maradona explicó al delantero inglés cómo engañar a los arqueros, una técnica que había utilizado a lo largo de su carrera. Kane, reconocido por su habilidad para marcar goles, escuchó atentamente las recomendaciones del ícono argentino.

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El consejo se enmarcó en un evento donde ambos futbolistas compartieron anécdotas y experiencias del deporte. Maradona, con su estilo característico, transmitió su sabiduría a la nueva generación de futbolistas, destacando la importancia de la astucia en el juego. La conversación se centró en cómo anticipar los movimientos del arquero y definir alguna vez al primer palo y no "todas allá" como le dijo Diego a Kane.

Kane tuvo una impresionante temporada, en la que conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania con el Bayern Múnich y fue clave para que la selección de Inglaterra finalizara tercera en el Mundial 2026. Además, anotó 73 goles y repartió 8 asistencias en 65 partidos.

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