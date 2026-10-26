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Un bebé de apenas 12 días murió luego de que una palta cayera sobre su cabeza

El hecho ocurrió en Quilmes. La Justicia caratuló el caso como homicidio culposo.

26/10/2026 | 20:32Redacción Cadena 3

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Tragedia en Quilmes: un bebé de 12 días falleció tras la caída de una palta

FOTO: Tragedia en Quilmes: un bebé de 12 días falleció tras la caída de una palta

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Un bebé de apenas 12 días murió luego de que una palta cayera sobre su cabeza en el partido bonaerense de Quilmes, y la Justicia caratuló el hecho como homicidio culposo.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la víctima, identificada como Lucas Sebastián Gómez, sufrió múltiples fracturas de cráneo como consecuencia de la caída de la fruta desde la copa de un árbol, en la intersección de las calles Conesa y Sarmiento, el pasado viernes 22 de octubre.

La madre del pequeño esperaba en la puerta de un jardín de infantes para retirar a otro de sus hijos, cuando el fruto de gran tamaño se precipitó e impactó de forma violenta en la cabeza del menor.

El recién nacido fue trasladado de emergencia a la Guardia Pediátrica del Sanatorio La Trinidad de Quilmes, donde falleció el sábado tras permanecer varios días internado en grave estado, de acuerdo al parte policial de la Comisaría Quilmes Primera.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N.° 9 calificó el hecho como "lesiones culposas" y luego lo recaratuló a "homicidio culposo".

En este contexto, la secretaria Andrea Sánchez ordenó el secuestro de la historia clínica completa del paciente, el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la práctica de la autopsia y otras diligencias de rigor.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un bebé de 12 días falleció tras ser golpeado por una palta en Quilmes.

¿Quién era la víctima?
La víctima se llamaba Lucas Sebastián Gómez.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió el viernes 22 de octubre.

¿Dónde sucedió el hecho?
En la intersección de las calles Conesa y Sarmiento, Quilmes.

¿Qué medidas tomó la Justicia?
La Justicia caratuló el caso como homicidio culposo y ordenó el secuestro de la historia clínica.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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