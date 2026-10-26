Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 26 de octubre.
El sorteo número 26597 de la quiniela nocturna se realizó el lunes 26 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue el 3342, correspondiente a "A primera (Zapatillas)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26597 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 26 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue el 3342, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Zapatillas).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3342
2° 2646
3° 6914
4° 0215
5° 7955
6° 4600
7° 6066
8° 7604
9° 2804
10° 8249
11° 7395
12° 7982
13° 5508
14° 0914
15° 5557
16° 1096
17° 9472
18° 6887
19° 0604
20° 0418
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26597 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 26 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 3342.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Zapatillas)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 3342.