En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 27 de octubre

Este martes 27 de octubre, Tucumán presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 15° y 25°. La humedad alcanzará el 88% y se espera un día fresco.

27/10/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estado del tiempo en Tucumán para el 27 de octubre

FOTO: Estado del tiempo en Tucumán para el 27 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 88%. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1016 hPa.

El clima hoy martes 27 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La alta humedad podría generar una sensación de frescura durante el día, aunque no se prevén lluvias significativas.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Tucumán mostrará variaciones. El miércoles 28 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 19°, con lluvias moderadas. El jueves 29, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 30°, con lluvias ligeras. Para el viernes 30, se espera una mínima de 18° y una máxima de 31°, también con lluvias moderadas. Finalmente, el sábado 31, la mínima será de 18° y la máxima de 31°, con lluvias moderadas.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf