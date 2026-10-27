Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 27 de octubre

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán
en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en Tucumán
se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 88%. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1016 hPa.
El clima hoy martes 27 de octubre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La alta humedad podría generar una sensación de frescura durante el día, aunque no se prevén lluvias significativas.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en Tucumán
mostrará variaciones. El miércoles 28 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 19°, con lluvias moderadas. El jueves 29, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 30°, con lluvias ligeras. Para el viernes 30, se espera una mínima de 18° y una máxima de 31°, también con lluvias moderadas. Finalmente, el sábado 31, la mínima será de 18° y la máxima de 31°, con lluvias moderadas.