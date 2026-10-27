Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 27 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo ense encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 88%. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1016 hPa.

El clima hoy martes 27 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La alta humedad podría generar una sensación de frescura durante el día, aunque no se prevén lluvias significativas.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. El miércoles 28 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 19°, con lluvias moderadas. El jueves 29, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 30°, con lluvias ligeras. Para el viernes 30, se espera una mínima de 18° y una máxima de 31°, también con lluvias moderadas. Finalmente, el sábado 31, la mínima será de 18° y la máxima de 31°, con lluvias moderadas.