Martes con cielo mayormente nublado y una máxima de 23°C en Rosario

FOTO: Los días nublados van a predominar durante la semana.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Rosario comenzó este martes con cielo ligeramente nublado, 11,9°C, 85% de humedad y viento del este a 4 km/h. La visibilidad es de 15 kilómetros y el sol salió a las 6:08, con puesta prevista para las 19:25.

Para la jornada se espera cielo mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, con baja probabilidad de precipitaciones, entre 0 y 10%. La temperatura ascenderá hasta los 23°C, mientras que el viento soplará principalmente del norte durante las primeras horas y luego rotará al este.

El pronóstico extendido anticipa un gradual ascenso de las marcas térmicas durante los próximos días. La máxima será de 24°C el miércoles, 25°C el jueves, 27°C el viernes, 29°C el sábado, 27°C el domingo y nuevamente 29°C el lunes.