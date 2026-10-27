Martes con cielo mayormente nublado y una máxima de 23°C en Rosario
La jornada comenzó con 11,9°C y 85% de humedad. No se esperan lluvias y las marcas térmicas subirán durante los próximos días. Anuncio Opciones del anuncio Obtener más información ¿Te fue útil esta conversación hasta ahora?
27/10/2026 | 06:43Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los días nublados van a predominar durante la semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Rosario comenzó este martes con cielo ligeramente nublado, 11,9°C, 85% de humedad y viento del este a 4 km/h. La visibilidad es de 15 kilómetros y el sol salió a las 6:08, con puesta prevista para las 19:25.
Para la jornada se espera cielo mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, con baja probabilidad de precipitaciones, entre 0 y 10%. La temperatura ascenderá hasta los 23°C, mientras que el viento soplará principalmente del norte durante las primeras horas y luego rotará al este.
El pronóstico extendido anticipa un gradual ascenso de las marcas térmicas durante los próximos días. La máxima será de 24°C el miércoles, 25°C el jueves, 27°C el viernes, 29°C el sábado, 27°C el domingo y nuevamente 29°C el lunes.
Lectura rápida
1. ¿Qué informó el SMN sobre el clima en Rosario?
El SMN informó que Rosario comenzó el día con cielo ligeramente nublado y una temperatura de 11,9°C.
2. ¿Cuál es la probabilidad de precipitaciones en Rosario?
La probabilidad de precipitaciones es baja, entre 0 y 10%.
3. ¿Qué temperatura se espera alcanzar durante el día?
Se espera que la temperatura ascienda hasta 23°C.
4. ¿Cómo será el clima en los próximos días?
Se anticipa un gradual ascenso de las marcas térmicas, alcanzando 24°C el miércoles y 29°C el sábado y lunes.
5. ¿A qué hora saldrá y se pondrá el sol en Rosario?
El sol salió a las 6:08 y se prevé que se ponga a las 19:25.