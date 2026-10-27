En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Martes con cielo mayormente nublado y una máxima de 23°C en Rosario

La jornada comenzó con 11,9°C y 85% de humedad. No se esperan lluvias y las marcas térmicas subirán durante los próximos días. Anuncio Opciones del anuncio Obtener más información ¿Te fue útil esta conversación hasta ahora?

27/10/2026 | 06:43Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Los días nublados van a predominar durante la semana.

FOTO: Los días nublados van a predominar durante la semana.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Rosario comenzó este martes con cielo ligeramente nublado, 11,9°C, 85% de humedad y viento del este a 4 km/h. La visibilidad es de 15 kilómetros y el sol salió a las 6:08, con puesta prevista para las 19:25.

Para la jornada se espera cielo mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, con baja probabilidad de precipitaciones, entre 0 y 10%. La temperatura ascenderá hasta los 23°C, mientras que el viento soplará principalmente del norte durante las primeras horas y luego rotará al este.

El pronóstico extendido anticipa un gradual ascenso de las marcas térmicas durante los próximos días. La máxima será de 24°C el miércoles, 25°C el jueves, 27°C el viernes, 29°C el sábado, 27°C el domingo y nuevamente 29°C el lunes.

Lectura rápida

1. ¿Qué informó el SMN sobre el clima en Rosario?

El SMN informó que Rosario comenzó el día con cielo ligeramente nublado y una temperatura de 11,9°C.

2. ¿Cuál es la probabilidad de precipitaciones en Rosario?

La probabilidad de precipitaciones es baja, entre 0 y 10%.

3. ¿Qué temperatura se espera alcanzar durante el día?

Se espera que la temperatura ascienda hasta 23°C.

4. ¿Cómo será el clima en los próximos días?

Se anticipa un gradual ascenso de las marcas térmicas, alcanzando 24°C el miércoles y 29°C el sábado y lunes.

5. ¿A qué hora saldrá y se pondrá el sol en Rosario?

El sol salió a las 6:08 y se prevé que se ponga a las 19:25.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf