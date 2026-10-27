Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 27 de octubre

En el contexto económico actual de Argentina, las cotizaciones del dólar siguen siendo un tema de interés primordial para los ciudadanos. Este martes 27 de octubre, el dólar oficial se posiciona en un valor de compra de 1.510 pesos y de venta a 1.560 pesos. Sin embargo, la diversidad de tipos de cambio en el país genera confusión y preocupación entre los consumidores y comerciantes.

El dólar blue, que es la cotización en el mercado paralelo, se encuentra actualmente en 1.555 pesos para la compra y 1.575 pesos para la venta. Esta diferencia significativa con el oficial es un tema de debate, ya que muchos argentinos recurren al blue para evitar las restricciones y controles cambiarios que implican operar en el mercado oficial.

Por otro lado, los operaciones realizadas a través de la bolsa reflejan valores de 1.571,7 pesos para la compra y 1.577,5 para la venta. El contado con liquidación, que permite transferir fondos al exterior, tiene un valor de compra de 1.679,7 pesos y de venta a 1.682,5 pesos.

El dólar mayorista, que es utilizado principalmente por bancos y empresas, se cotiza a 1.532 pesos en la compra y 1.541 pesos en la venta. Este tipo de cambio, aunque generalmente es más bajo que el blue, sigue influyendo en la formación de precios en la economía.

Las transacciones en criptomonedas también ofrecen un tipo de cambio, donde el dólar cripto se encuentra en 1.671,26 pesos para la compra y 1.675,37 para la venta. Estas opciones son cada vez más atractivas para una parte del público que busca alternativas para proteger sus ahorros de la inflación.

Adicionalmente, el dólar tarjeta se sitúa en un valor de 1.963 pesos para la compra y 2.028 pesos para la venta, lo que refleja un costo adicional por el uso de tarjetas en el extranjero que incluye un recargo.

Todas estas cotizaciones impactan directamente en el costo de vida de los argentinos. Así, los productores y comerciantes ajustan sus precios en función de estos valores, lo que alimenta un ciclo inflacionario que sigue afectando a la población.

Factores como la oferta y demanda en el mercado, las políticas económicas del gobierno, y la percepción de riesgo frente a las decisiones financieras que se toman, son cruciales para entender la fluctuación en el precio del dólar en Argentina. La incertidumbre política y económica sigue formando parte del escenario que influye en las decisiones tanto de ahorradores como de inversores en el país.