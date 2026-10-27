Familias enfrentan dificultades para acceder a leches medicamentosas a pesar de la ley vigente

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- Las leches medicamentosas son fórmulas nutricionales diseñadas para pacientes que requieren alimentación especializada, como aquellos con trastornos del eje intestino-cerebro, alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) o bebés prematuros, siempre bajo evaluación y prescripción médica.

Un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas señala que, a diez años de la promulgación de la Ley Nacional 27.305, que garantiza la cobertura gratuita de estas leches por parte de prepagas, obras sociales y el Estado, muchas familias argentinas todavía enfrentan obstáculos para acceder a estos tratamientos vitales para la salud de sus hijos. En los primeros nueve meses de este año, la Asociación Leches Medicamentosas gestionó 1.185 reclamos, lo que representa un aumento del 76% en comparación con el mismo periodo de 2025.

La legislación establece la obligación de garantizar la cobertura gratuita e integral de las fórmulas especiales, según lo prescrito por el médico tratante. Esto implica que no pueden existir límites arbitrarios en cuanto a la edad, cantidad o duración del tratamiento. La decisión sobre qué fórmula es necesaria, así como su cantidad y duración, debe ser tomada por el médico, basándose en el diagnóstico y la evolución clínica del paciente.

"Diez años después de la sanción de la ley, todavía tenemos que explicar que la cobertura debe ser del 100% y que no hay un límite en la cantidad o una edad a partir de la cual se pierde este derecho. La cantidad y duración del tratamiento deben basarse en la indicación médica, no en restricciones administrativas de las obras sociales o prepagas", afirmó el Dr. Leandro Desplats, abogado y fundador de la Asociación.

A pesar de ser una ley nacional vigente desde hace una década, más de la mitad de las provincias argentinas aún no han adherido formalmente a la normativa, lo que genera barreras adicionales para el acceso efectivo a estos tratamientos. Un estudio nacional de IPSOS reveló que tres de cada diez pacientes no reciben una cobertura integral. Entre los problemas más comunes se encuentran rechazos de autorización, exigencias de renovación constante de documentación, entrega de menor cantidad de unidades que las prescritas y demoras en la provisión.

"Una leche medicamentosa no es un alimento opcional ni una elección de los padres. Es parte de un tratamiento médico indicado por un profesional de la salud. Una demora en la entrega puede comprometer el crecimiento y desarrollo de un bebé y causar una gran angustia en la familia", explicó Desplats.

Con motivo del décimo aniversario de la ley, la Asociación Leches Medicamentosas está llevando a cabo una campaña de concientización bajo la consigna: ‘No vamos a soplar las velitas. Las vamos a dejar encendidas hasta que la ley se cumpla'.

"Celebrar los diez años de una ley que protege la salud de nuestros hijos debería ser motivo de alegría. Sin embargo, mientras haya familias que deban reclamar o recurrir a la Justicia para acceder a un tratamiento que está garantizado por ley, seguiremos teniendo una deuda pendiente. Trabajamos para que ninguna familia deba atravesar ese camino para conseguir la alimentación que sus hijos necesitan", concluyó Desplats.