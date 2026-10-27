El juicio contra exoficial ucraniano por ataque a gasoductos Nord Stream avanza en Alemania

HAMBURGO, Alemania — Un tribunal alemán tomó una decisión el martes al rechazar la solicitud de la defensa para finalizar el juicio contra Serhii Kuznietsov, un exoficial del ejército ucraniano, quien enfrenta acusaciones de haber colocado explosivos en los gasoductos Nord Stream. Estos gasoductos son fundamentales para el transporte de gas ruso hacia Europa occidental.

El juicio de Kuznietsov, de 50 años, dio inicio el 14 de octubre en el tribunal estatal de Hamburgo. Las acusaciones en su contra incluyen provocar explosiones, causar daños a la propiedad, interrumpir servicios públicos y ser "cómplice de crímenes de guerra" al atacar infraestructura civil.

El exoficial es señalado como el líder del ataque contra los gasoductos Nord Stream, un acto considerado uno de los mayores sabotajes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los abogados del acusado intentaron rápidamente desestimar los cargos, argumentando que Kuznietsov seguía siendo un soldado activo y que, por lo tanto, estaba obligado por la ley ucraniana a no declarar por razones de seguridad nacional. Además, sostuvieron que, de acuerdo con la legislación alemana, nadie que no pueda declarar puede ser condenado.

Sin embargo, el tribunal desestimó esta moción durante el segundo día de audiencias, según reportó la agencia de noticias alemana dpa. El tribunal argumentó que la defensa del acusado no estaba restringida por la ley alemana y que la libertad de declarar en Alemania no está limitada por las condiciones de servicio de un país extranjero.

Las explosiones submarinas ocurridas el 26 de septiembre de 2022 destruyeron el gasoducto Nord Stream 1, que había sido la principal vía de suministro de gas natural de Rusia a Alemania hasta que Moscú interrumpió los envíos en agosto de 2022, meses después de iniciar la invasión a Ucrania. También se vieron afectados el Nord Stream 2, que nunca llegó a operar debido a la suspensión de su certificación por parte de Alemania poco antes de la invasión.

De acuerdo con las acusaciones, el sospechoso organizó y llevó a cabo la detonación de al menos cuatro bombas que pesaban entre 14 y 27 kilogramos (aproximadamente 31 a 62 libras) a profundidades de entre 70 y 80 metros (230 a 263 pies) cerca de la isla danesa de Bornholm.

Kuznietsov fue arrestado el año pasado en Italia y fue identificado públicamente durante los procedimientos de extradición que llevaron a su traslado a Alemania en noviembre. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha negado cualquier implicación de su país en las explosiones de los gasoductos.