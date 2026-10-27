Musk recuerda que Starlink no debe usarse para ofensivas en Ucrania tras críticas
El empresario Elon Musk reafirmó que el sistema de Starlink no debe ser utilizado en operaciones ofensivas, tras recibir críticas de Ucrania por restricciones en su uso.
FOTO: Elon Musk
Buenos Aires, 27 octubre (NA) — El empresario Elon Musk reiteró que "el uso del sistema de comunicaciones por satélite en operaciones ofensivas siempre ha estado prohibido por las condiciones de servicio de Starlink", en respuesta a las críticas que recibió desde Ucrania por haber restringido la prestación.
"Para los necios que andan por ahí, el propio Zelenski publicó información sobre el uso de Starlink para ataques ofensivos con drones, algo que siempre ha estado prohibido por las condiciones de servicio de Starlink", escribió en la red social X y observó la Agencia Noticias Argentinas.
Anteriormente, Musk había anunciado que había cerrado una brecha que permitía a las Fuerzas ucranianas utilizar el Starlink para operaciones ofensivas, una medida que provocó críticas y el descontento de algunos usuarios en las redes sociales.
A principios de octubre, las autoridades ucranianas se quejaron de las importantes restricciones en el funcionamiento de Starlink, lo que provocó el fracaso de algunas operaciones militares previstas y dificultó la logística.
Posteriormente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en repetidas ocasiones que él no tenía nada que ver con ello y que desconocía si Musk estaba implicado, según un informe que publica el sitio Sputnik News.
Por su parte, Musk afirmó que los sistemas son propiedad del Gobierno de Estados Unidos y están bajo su control, por lo que señaló que cualquier restricción en cuanto a velocidad u operaciones es establecida exclusivamente por las Fuerzas Armadas de dicho país y, en última instancia, por el Presidente.
Lectura rápida
¿Qué afirmó Elon Musk?
Recordó que Starlink no debe ser utilizado para operaciones ofensivas.
¿Por qué recibió críticas Musk?
Por haber restringido el uso de Starlink en Ucrania, lo que afectó operaciones militares.
¿Quién es Zelenski?
El presidente de Ucrania, quien mencionó el uso de Starlink para ataques con drones.
¿Qué dijo Donald Trump?
Afirmó no tener relación con las restricciones de Starlink y desconocer la implicación de Musk.
¿Cuál es la posición de Musk sobre el control de Starlink?
Dijo que el sistema está bajo control del Gobierno de EE.UU. y que las restricciones son impuestas por las Fuerzas Armadas.
[Fuente: Noticias Argentinas]