Musk recuerda que Starlink no debe usarse para ofensivas en Ucrania tras críticas

Buenos Aires, 27 octubre (NA) — El empresario Elon Musk reiteró que "el uso del sistema de comunicaciones por satélite en operaciones ofensivas siempre ha estado prohibido por las condiciones de servicio de Starlink", en respuesta a las críticas que recibió desde Ucrania por haber restringido la prestación.

"Para los necios que andan por ahí, el propio Zelenski publicó información sobre el uso de Starlink para ataques ofensivos con drones, algo que siempre ha estado prohibido por las condiciones de servicio de Starlink", escribió en la red social X y observó la Agencia Noticias Argentinas.

Anteriormente, Musk había anunciado que había cerrado una brecha que permitía a las Fuerzas ucranianas utilizar el Starlink para operaciones ofensivas, una medida que provocó críticas y el descontento de algunos usuarios en las redes sociales.

A principios de octubre, las autoridades ucranianas se quejaron de las importantes restricciones en el funcionamiento de Starlink, lo que provocó el fracaso de algunas operaciones militares previstas y dificultó la logística.

Posteriormente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en repetidas ocasiones que él no tenía nada que ver con ello y que desconocía si Musk estaba implicado, según un informe que publica el sitio Sputnik News.

Por su parte, Musk afirmó que los sistemas son propiedad del Gobierno de Estados Unidos y están bajo su control, por lo que señaló que cualquier restricción en cuanto a velocidad u operaciones es establecida exclusivamente por las Fuerzas Armadas de dicho país y, en última instancia, por el Presidente.