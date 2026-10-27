Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este martes 27 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con pocas nubes, con una temperatura de 19°. La sensación térmica se sitúa en 18°. La humedad es del 55%, lo que proporciona un ambiente relativamente cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el sureste.

El clima hoy martes 27 de octubre

Para este martes 27 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. El día se presentará mayormente despejado, con vientos suaves que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un clima agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se anticipan con un clima variado. El miércoles 28 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 24°, con cielo despejado. El jueves 29 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 27°, con algunas nubes. Para el viernes 30 de octubre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 29°, con cielo despejado. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 1 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 25°, también con posibilidad de lluvias ligeras.