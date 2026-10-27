Portugal: Debate en el Parlamento por el gasto gubernamental en medio de protestas por vivienda

LISBOA (AP) — El Parlamento de Portugal comenzó el martes a debatir los planes de gasto del gobierno para el próximo año, justo antes de una nueva protesta por la falta de vivienda. Este encuentro legislativo se da en un contexto de creciente descontento social que ha llevado a numerosas manifestaciones en el país.

Las protestas recientes, algunas de ellas llevadas a cabo en plazas céntricas de Lisboa, han sido disueltas por la policía mediante el uso de palos y perros. Estas manifestaciones están inspiradas en las que tuvieron lugar el mes pasado en España, donde se alzaron voces por quejas similares respecto a la crisis de vivienda.

Se ha convocado una manifestación para más tarde el mismo día frente al edificio del parlamento, lo que refleja el creciente malestar de la población. En este sentido, el presidente portugués António José Seguro, quien tiene un rol mayormente ceremonial pero influencia política, ha decidido convocar un Consejo de Estado para la próxima semana con el objetivo de discutir la situación actual y las protestas.

Un informe de la Unión Europea reveló que los costos de la vivienda en promedio han aumentado en un 60,5% en toda Europa entre 2015 y 2025. En Portugal, este aumento ha sido del 147%, el tercero más alto de la región, solo superado por Hungría y Lituania.

No se observan signos de que la inflación esté disminuyendo. De acuerdo con datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, entre el primer trimestre del año pasado y el primer trimestre de 2026, los precios de la vivienda han subido casi un 20%. Asimismo, los alquileres han registrado un incremento significativo del 68% desde 2020.

El aumento de precios ha sido impulsado en parte por la compra de propiedades por parte de inversores extranjeros y fondos de inversión, lo que ha encarecido el mercado inmobiliario. La combinación del clima atractivo de Portugal, su extensa costa y un aumento en el turismo ha hecho que el país sea un destino popular entre nómadas digitales y jubilados, lo que a su vez ha convertido muchos apartamentos en el centro de las ciudades en alquileres de corta duración.

La población local se siente excluida del mercado inmobiliario, con jóvenes que no pueden acceder a la compra de viviendas y padres preocupados porque sus hijos deben mudarse lejos para encontrar un hogar. Mientras tanto, algunos propietarios han logrado obtener ganancias considerables al vender sus propiedades.

El gobierno ha implementado medidas como la reducción de impuestos a la nueva construcción y la restricción de alquileres de corta duración, además de prometer la construcción de 145.000 nuevas viviendas. Sin embargo, las autoridades han admitido que los efectos de estas políticas no serán inmediatos.

Con el final de la financiación del programa de recuperación económica de la Unión Europea post-COVID-19, se anticipa que los fondos para el desarrollo de infraestructura serán más limitados en 2027.

A pesar de que Portugal no ha experimentado los niveles de violencia y disturbios observados en otros países europeos, las protestas han estado marcadas por quejas sobre el uso excesivo de la fuerza policial durante los desalojos de campamentos en plazas de la ciudad. Las autoridades están investigando si la actuación de la policía fue desmedida.