Caso Dolly: formalizaron la indagatoria a la expartera por la presunta alteración de identidad

Esta mañana se formalizó la indagatoria de la partera D.V. en el Juzgado Federal N°4 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, en el marco de la causa iniciada a partir de la denuncia de R.C.F.. La audiencia se realizó por Zoom, con la participación de la imputada, su abogado defensor, Diego Sosa, y el fiscal Andrés Montefeltro, de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de la fiscal Soledad García.

Durante la audiencia, a D.V. se le leyeron los cargos y el encuadre legal de la investigación. Según la acusación, el 9 de septiembre de 1978 habría realizado declaraciones falsas en un acta de nacimiento en la que, en su carácter de obstetra, hizo constar que N.L. y R.N.F. eran los padres biológicos de un niño que fue anotado como R.C.F.. Ese documento habría sido utilizado posteriormente para obtener el Documento Nacional de Identidad del menor.

Además, se le atribuye que, como consecuencia de ese accionar, habría tornado incierta, alterado y suprimido la identidad del bebé recién nacido. De acuerdo con la acusación, esa identidad permanece incierta hasta la actualidad, debido a que R.C.F. desconoce quiénes son sus verdaderos progenitores.

La mujer hizo uso de su derecho a abstenerse de declarar. Tras la audiencia, el Juzgado Federal N°4 dispuso su libertad bajo una caución real de $5.000.000, monto que deberá hacer efectivo dentro de un plazo de cinco días.