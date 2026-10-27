Artistas confirmados para la visita del Papa León XIV a Argentina: Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi y Valentino Merlo

FOTO: Valentino Merlo, Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra son los encargados de musicalizar el encuentro del Sumo Pontífice con los fieles.

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- El Papa León XIV ha confirmado su próximo viaje a la Argentina mediante un comunicado en el que manifestó su alegría y entusiasmo por el encuentro con los fieles, con la intención de que esta visita "fortalezca el compromiso de los cristianos en la proclamación del Evangelio". Esta confirmación se produce tras su reciente operación por un adenocarcinoma pulmonar.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el Sumo Pontífice llegará a nuestro país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, con actividades programadas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda papal dará inicio el mismo domingo, pero los encuentros con los fieles comenzarán al día siguiente. El lunes 9, el Papa visitará el Cottolengo Don Orione en Claypole y oficiará una misa en el Monumento de los Españoles en el barrio porteño de Palermo, programada para las 11:30 hs.

El martes 10, se trasladará a la provincia de Córdoba para celebrar una misa a las 10 hs. en la Escuela de Aviación Militar y, por la tarde, regresará a Buenos Aires para participar en una vigilia juvenil en Palermo. En su último día, el Papa visitará la cárcel de Devoto y celebrará la misa de cierre en la Basílica de Luján.

Entre los artistas que participarán de este evento, el primero en confirmar su presencia fue el cantante Luciano Pereyra, quien anunció su participación en uno de sus conciertos. Se presentará en la misa de Luján programada para el miércoles 11 de noviembre.

“Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos!”, expresó con gran emoción.

Posteriormente, el artista compartió la noticia en sus redes sociales: "Dios regalándome una nueva bendición!! La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al Papa León XIV en mi ciudad, en nuestra ciudad de Luján!", comentó en un post que recibió más de 30 mil 'me gusta'. Según se ha informado, Pereyra interpretará "Si no es contigo", entre otras canciones.

El cantante Nahuel Pennisi fue el siguiente en expresar su alegría por participar en el encuentro de jóvenes previsto para el próximo 10 de noviembre en Palermo. A través de sus redes, agradeció la invitación: “Se acaba de confirmar que voy a cantarle al Papa este 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en el encuentro de jóvenes que se va a hacer ese día”.

“Va a ser una experiencia inolvidable, emocionante porque ustedes saben lo que significa para mí que llegue el Papa a nuestro país con toda la fe que tengo desde siempre”, dijo en un video que alcanzó más de 50 mil 'me gusta'.

Por su parte, el joven artista Valentino Merlo también confirmó su participación en el encuentro de jóvenes programado para el martes 10. Según sus declaraciones, planea preparar una versión de “Zona de promesas” para la misa.

“Al fin puedo contarles esta noticia que me tenía tan emocionado y me venía guardando hace un tiempo. Me acaban de confirmar que voy a estar presente en este encuentro de jóvenes en la llegada del Papa a nuestro país. La verdad es que todavía me cuesta creerlo”, manifestó en un video compartido en sus redes.

A pesar de que Pereyra, Pennisi y Merlo son los únicos artistas confirmados hasta el momento, se ha mencionado que Abel Pintos recibió una propuesta para participar en el evento del lunes 9 en el Cottolengo Don Orione en Claypole. “Recibimos la confirmación de que va a existir la posibilidad. Todavía estamos esperando una mayor cantidad de detalles. Hay mucho rumor y muchas cosas que se dicen que no tengo idea hasta dónde serán ciertas. Nuestra postura es esperar y respetar los procesos de quienes llevan adelante la organización”, comentó Pintos en declaraciones a la prensa.