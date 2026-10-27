FOTO: Bajo nivel de testosterona y azúcar, una combinación peligrosa para el hígado

La baja testosterona puede contribuir a varios problemas de salud, y una dieta poco saludable podría agravar algunos de esos riesgos. Uno de los principales problemas es la enfermedad del hígado graso asociado a disfunción metabólica (MASLD), una condición que afecta aproximadamente al 40% de los hombres adultos en todo el mundo y se ha convertido en un importante problema de salud global.

El hígado graso, la etapa más temprana de MASLD, ocurre cuando se acumula un exceso de grasa en el hígado. Varios factores están asociados con esta condición, incluyendo la obesidad, la diabetes tipo 2, los niveles bajos de testosterona y el consumo excesivo de fructosa proveniente de bebidas azucaradas y alimentos procesados. Sin embargo, los científicos no han comprendido completamente cómo interactúan estos factores o si sus efectos combinados son más perjudiciales que cada uno por separado.

Investigación sobre la testosterona y la fructosa

Para investigar esta conexión, un equipo de investigación de la Escuela de Graduados de Agricultura, liderado por el estudiante de posgrado Hiroki Takahashi y el profesor asociado Naoki Harada, examinó cómo la reducción de testosterona y la alta ingesta de fructosa influyen en la salud del hígado.

Los investigadores utilizaron ratones machos de ocho semanas y los dividieron en seis grupos experimentales. Algunos fueron sometidos a castración para reducir los niveles de testosterona, mientras que otros recibieron una operación simulada. Los grupos incluían Sham/Control, Sham/Fructosa, Sham/Fructosa + Antibióticos, Castración/Control, Castración/Fructosa y Castración/Fructosa + Antibióticos.

Para determinar cómo estas condiciones afectaron a los animales, el equipo analizó células y tejidos hepáticos, plasma sanguíneo, ácidos orgánicos del ciego y muestras de microbiota intestinal.

Una combinación peligrosa para el hígado graso

Los resultados revelaron que los ratones con niveles reducidos de testosterona desarrollaron hígados más pesados al consumir fructosa. Sin embargo, este aumento en el peso del hígado fue menor en los ratones que también recibieron antibióticos.

Cuando se examinaron por separado, la baja testosterona y la ingesta de fructosa produjeron solo cambios modestos en los niveles de triglicéridos hepáticos. Sin embargo, cuando se combinaron, los dos factores tuvieron un efecto mucho más fuerte, aumentando significativamente la acumulación de grasa y empeorando el hígado graso.

Los investigadores también identificaron cambios en la composición de la microbiota intestinal, alteraciones en la actividad génica del hígado y niveles elevados de piruvato en el ciego entre los ratones expuestos a la combinación de testosterona reducida y fructosa.

Estos hallazgos sugirieron que el microbioma intestinal podría desempeñar un papel importante en explicar por qué la combinación era particularmente perjudicial.

La microbiota intestinal revela un mecanismo oculto

Experimentos adicionales ayudaron a los investigadores a identificar una posible explicación biológica para el aumento de grasa en el hígado.

"Al examinar este mecanismo, encontramos que los cambios en la microbiota intestinal llevaron a un aumento de los niveles de piruvato en el intestino. Además, experimentos utilizando hepatocitos primarios derivados de ratones revelaron que el piruvato actúa sinérgicamente con la fructosa para promover la acumulación de lípidos neutros en los hepatocitos", explicó Takahashi.

En otras palabras, los cambios en la microbiota intestinal parecieron aumentar el piruvato intestinal, un compuesto involucrado en el metabolismo energético. Experimentos de laboratorio con células hepáticas aisladas de ratones mostraron que el piruvato y la fructosa trabajaron juntos para aumentar el almacenamiento de grasa en esas células.

El descubrimiento sugiere que las interacciones entre los niveles de testosterona, la fructosa dietética y la microbiota intestinal pueden ayudar a explicar cómo se desarrolla y empeora el hígado graso.

Nuevas formas potenciales de prevenir la enfermedad del hígado graso

Comprender esta relación podría eventualmente ayudar a los investigadores a identificar nuevos enfoques para prevenir o tratar la enfermedad del hígado graso. En particular, apuntar a los procesos a través de los cuales el piruvato contribuye a la acumulación de grasa podría ofrecer posibilidades prometedoras.

"En el futuro, esperamos aclarar el mecanismo por el cual el piruvato promueve la acumulación de triglicéridos para impulsar el desarrollo de fármacos terapéuticos y establecer métodos preventivos a través de intervenciones dietéticas", agregó el profesor Harada.

Aunque los hallazgos provienen de experimentos en ratones y células hepáticas aisladas de ratones, proporcionan una nueva perspectiva sobre cómo los cambios hormonales y la dieta pueden interactuar para influir en la salud del hígado.

El estudio fue publicado en el American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.