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Cositorto se recupera en la cárcel tras ser operado por necrosis en la zona genital

El líder de Generación Zoe, condenado en dos provincias por estafa, se encuentra preso en la Unidad Penal San Cayetano de Corrientes.

27/10/2026 | 10:03Redacción Cadena 3

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Cositorto se recupera en prisión tras operación, pero denuncia falta de atención médica adecuada

FOTO: Cositorto se recupera en prisión tras operación, pero denuncia falta de atención médica adecuada

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Buenos Aires, 27 octubre (NA) – Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, condenado en dos provincias por estafas reiteradas, se recupera en la cárcel tras ser operado de una necrosis en la zona genital hace casi dos semanas, pero su defensa denuncia falta de atención médica en la prisión.

De acuerdo con la información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, el miércoles 14 de octubre por la mañana fue trasladado desde la Unidad Penal San Cayetano de Corrientes hasta el Hospital José Ramón Vidal para someterse a una operación de riesgo por una necrosis en la zona genital debido a la mala circulación de sangre que padece.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luego de permanecer varios días internado, regresó al penal, pero su defensa, a cargo de la abogada Aixa Petriati, expuso en diálogo con este medio que la situación de su cliente es complicada dentro de la cárcel debido a que no recibe la atención médica correspondiente.

"La atención médica que él necesita es paupérrima", precisó. En este sentido, se aclaró que Cositorto tiene diabetes, enfermedad que no fue tratada dentro de la unidad carcelaria.

Desde hace meses Cositorto expone las diversas falencias médicas que atraviesa, por lo que había solicitado la prisión domiciliaria, pedido que fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.

Lectura rápida

¿Quién es Leonardo Cositorto?
Es el líder de Generación Zoe, condenado por estafas en dos provincias.

¿Qué le ocurrió a Cositorto?
Fue operado de una necrosis en la zona genital debido a problemas de circulación sanguínea.

¿Dónde se encuentra actualmente?
Está preso en la Unidad Penal San Cayetano de Corrientes.

¿Qué denuncia su defensa?
La falta de atención médica adecuada dentro de la prisión.

¿Qué ha solicitado Cositorto?
Solicitó prisión domiciliaria, pero fue rechazada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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