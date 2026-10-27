Tregua humanitaria en Oleshky: un respiro para civiles en medio del conflicto ucraniano

Una pequeña ciudad del sur de Ucrania, Oleshky, que ha estado aislada durante meses debido a intensos combates, ha conseguido una breve pausa en la guerra que le permitirá recibir ayuda humanitaria y facilitar la evacuación de civiles. La tregua fue negociada por la primera dama estadounidense Melania Trump, quien destacó la crítica situación de la localidad, describiéndola como "al borde del desastre".

La pausa en los enfrentamientos comenzó a las 3 de la mañana del martes, permitiendo la entrega de medicamentos, alimentos y agua a Oleshky, y preparando el terreno para la apertura de corredores de evacuación que se prevén para más adelante en la semana. La situación en la ciudad es alarmante, con un déficit grave de alimentos y suministros médicos para las aproximadamente 2.000 personas que aún permanecen en el lugar, mientras que el movimiento se ve restringido por la presencia de drones y minas terrestres.

El acuerdo fue alcanzado el viernes por negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, aunque se han mantenido en secreto muchos de los detalles. La primera dama expresó su esperanza por el éxito de la misión humanitaria y subrayó la importancia del apoyo del papa León XIV a este esfuerzo. "Es estupendo contar con el apoyo del papa", afirmó Melania Trump. "Espero que todo salga según lo previsto".

El pontífice había hablado anteriormente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el presidente ruso Vladímir Putin, instándolos a permitir la entrada de ayuda humanitaria en Oleshky y a facilitar la evacuación de civiles. Al ser consultados sobre si habían tenido contacto directo con Zelenskyy o Putin, Melania Trump y el presidente Donald Trump confirmaron haber hablado con ambos. "Creo que ahora mismo lo está haciendo mejor que los profesionales", comentó el presidente.

En relación a una posible visita a Ucrania, Melania Trump contestó: "Ya veremos". Oleshky, ubicada en la región de Jersón, ha estado bajo ocupación rusa desde el inicio de la invasión el 24 de febrero de 2022, y ha sufrido bombardeos e incendios que han devastado la infraestructura.

La ciudad, que en tiempos de paz albergaba a unas 24.000 personas, ha enfrentado una severa escasez de alimentos y suministros médicos durante meses. Actualmente, no cuenta con electricidad, calefacción ni agua corriente, y las carreteras de salida están minadas y rodeadas de vehículos calcinados. Con la llegada de un invierno duro, los que aún residen en Oleshky se enfrentan a la muerte por hambre o enfermedades.

Ambos países se han culpado mutuamente por la crisis humanitaria. Ucrania ha solicitado reiteradamente una tregua local para organizar evacuaciones, recordando que como potencia ocupante, Rusia tiene la obligación de garantizar el bienestar de los civiles bajo su control.

El acuerdo de tregua comprende tres fases: un alto el fuego, seguido por la entrega de ayuda humanitaria y, finalmente, la evacuación de los civiles, según Dmytro Lubinets, director de derechos humanos de Ucrania y principal negociador del país en las conversaciones. Antes de que se mueva cualquier ayuda, las minas en las rutas de acceso a la ciudad deben ser despejadas, indicó Lubinets. El alto el fuego está previsto para durar varios días y se aplicará en toda la región de Jersón y áreas cercanas que son cruciales para la operación.

El general ruso Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General, aseguró que las fuerzas rusas realizarán un "reconocimiento técnico" para garantizar que el "convoy humanitario" pueda desplazarse de manera segura hacia Oleshky. La directora de derechos humanos de Rusia, Yana Lantratova, quien participó en las negociaciones, comentó que primero se determinarán las necesidades de los residentes y luego se entregarán alimentos, medicamentos y otros artículos esenciales. A quienes deseen salir de la zona de combate se les garantizará un paso seguro.

Lubinets no brindó detalles sobre cómo se supervisará o ejecutará la tregua o la misión de ayuda, citando la sensibilidad de las negociaciones. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que los civiles que deseen salir de Oleshky podrán hacerlo, aunque no especificó si serían trasladados a territorio controlado por Rusia o Ucrania. Al ser consultado sobre la duración de la evacuación, se limitó a comentar que probablemente tomará varios días. "La operación se llevará a cabo de manera gradual y es extremadamente difícil de implementar", manifestó Lubinets.

Las conversaciones sobre Oleshky comenzaron después de que Melania Trump se enterara de la situación en uno de sus eventos durante la Asamblea General de la ONU en septiembre. Desde entonces, ha trabajado junto a representantes de ambos países para establecer los términos de la tregua. "Cuando Melania Trump se enteró de la situación en Oleshky, el proceso de negociación comenzó bajo su coordinación", reveló Lubinets, quien señaló que se discutieron durante semanas nuevas ideas y enfoques para ayudar a los civiles.

Ayudar a niños en zonas de conflicto se ha convertido en uno de los temas emblemáticos de Melania Trump. A principios de este año, organizó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre este tema y el año pasado escribió a Putin sobre los esfuerzos para reunir a familias con niños desplazados por la guerra. Su asesor principal, Marc Beckman, afirmó que ha ayudado a reunir a casi tres docenas de niños. Zelenskyy ha presionado a varios líderes mundiales para obtener ayuda para reunir a niños que, según él, fueron llevados por Rusia después de la invasión. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra en 2023, acusándolo de responsabilidad por los secuestros de niños de Ucrania.

Este cese al fuego se produce en medio de un aumento de tensiones entre el gobierno de Trump y el de Ucrania. Kiev ha enfrentado restricciones en su sistema de internet satelital, que es vital para contrarrestar los ataques rusos, y el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios estadounidenses han enviado mensajes contradictorios sobre las causas de la reducción de la velocidad del sistema Starshield, desarrollado por Elon Musk.

Recientemente, Donald Trump levantó sanciones contra Rusia, llegó a un acuerdo para importar diésel y presionó a Zelenskyy para que considerara un pacto que ponga fin a la guerra. En un esfuerzo renovado por reactivar el proceso de paz, su enviado Steve Witkoff viajó a Noruega la semana pasada para conversar con Zelenskyy antes de reunirse con Putin en San Petersburgo, Rusia.

Zelenskyy ha enfatizado la importancia de la participación de Estados Unidos en los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto, incluyendo la posibilidad de una reunión conjunta con Trump y Putin.