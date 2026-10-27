Vórtices magnéticos minúsculos podrían revolucionar el funcionamiento de las computadoras

Investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología han realizado un avance significativo en la comprensión de los skyrmions, vórtices magnéticos diminutos que podrían transformar la forma en que las computadoras procesan información. Este descubrimiento, publicado en la revista Nature Nanotechnology, proporciona nuevos métodos para manipular estas estructuras inusuales, lo que podría facilitar el desarrollo de computadoras que operen de manera más similar a los cerebros humanos.

Los skyrmions son estructuras magnéticas microscópicas que tienen el potencial de almacenar información de una manera completamente nueva. Según el profesor Asle Sudbø, líder del Centro de Spintrónica Cuántica (QuSpin) de la NTNU, "los skyrmions podrían permitir la construcción de sistemas de almacenamiento de datos mucho más pequeños y eficientes energéticamente". A diferencia de las tecnologías convencionales, que requieren cada vez más espacio y energía para manejar grandes volúmenes de datos, los skyrmions ofrecen una alternativa más eficiente.

El estudio reveló que los skyrmions no siempre existen como estructuras magnéticas aisladas. En ciertas condiciones, se organizan en patrones repetitivos conocidos como redes, similares a la disposición ordenada de los átomos en un cristal, pero a una escala mucho más pequeña. Los investigadores lograron filmar el derretimiento de una red de skyrmions en tiempo real mientras manipulaban individualmente cada skyrmion. "Por primera vez, los investigadores han conseguido filmar cómo una red de skyrmions se derrite en tiempo real, mientras que simultáneamente pueden manipular cada skyrmion individualmente", afirmó Sudbø.

Este avance permite observar cómo los skyrmions responden cuando sus estructuras organizadas se descomponen, lo que ofrece una visión más clara de su comportamiento. La capacidad de controlar y observar estos vórtices magnéticos en tiempo real es crucial para el desarrollo de tecnologías basadas en skyrmions.

El potencial de los skyrmions va más allá del almacenamiento de datos convencional. También son relevantes para el campo de la spintrónica, que investiga formas de utilizar las propiedades magnéticas de los electrones en dispositivos electrónicos. Sudbø destacó que estos vórtices a nanoescala podrían ayudar a crear computadoras que operen de manera similar a los cerebros biológicos, utilizando magnetismo para procesar información y, en teoría, reduciendo drásticamente el consumo de electricidad.

Sin embargo, para convertir esta posibilidad en una tecnología práctica, es esencial que los científicos comprendan cómo se comportan los skyrmions y cómo manipularlos de manera confiable. Los hallazgos recientes representan un paso importante hacia este objetivo y podrían allanar el camino para el desarrollo de computadoras más eficientes en el futuro.

"Estos descubrimientos nos brindan nuevos conocimientos sobre cómo se comportan estos tipos de partículas. Esto podría ser importante para el desarrollo de tecnologías informáticas más eficientes energéticamente en el futuro", concluyó Sudbø.