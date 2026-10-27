Hirió a su hermano con un cuchillo durante una pelea y le cortó la cara

FOTO: El detenido por atacar a su hermano.

Un hombre de 44 años resultó herido en el rostro durante una discusión con su hermano en una vivienda ubicada en Génova al 3600, en Rosario. El episodio ocurrió este lunes por la noche.

Según el parte policial, ambos mantuvieron una discusión de índole familiar y el hombre de 40 años habría atacado a su hermano con un arma blanca, provocándole un corte en el rostro. La víctima manifestó su intención de realizar la denuncia y señaló al presunto agresor, que se encontraba a pocos metros del lugar.

Personal del SIES asistió al herido y constató que presentaba una herida cortante. Luego fue trasladado al Hospital Alberdi, donde debía recibir puntos de sutura. El señalado como autor de la agresión fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 12ª.

Durante el procedimiento fueron secuestradas dos cuchillas de cocina que estaban en la habitación donde se encontraba el hombre aprehendido. Una tenía mango plástico blanco y la inscripción “ENCINA” en la hoja, mientras que la otra contaba con mango de madera. Ambas presentaban rastros que podrían corresponder a sangre y quedaron a disposición de la investigación.