Con 13 gobernadores, Rosario vuelve a ser centro de la escena nacional en la Ronda RIGI

Rosario volverá a ubicarse en el centro de la escena política y económica nacional. La ciudad será sede este jueves de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una convocatoria que tiene anunciada la presencia de 13 gobernadores y de funcionarios del Gobierno nacional.

La actividad se desarrollará en la Estación Fluvial, organizada por el Ministerio de Economía de la Nación junto con el Gobierno de Santa Fe. El inicio está previsto para las 9, con el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Además, está prevista la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según la agenda de la actividad.

Los gobernadores anunciados

Como anfitrión, Pullaro recibirá a sus pares Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Gustavo Sáenz, de Salta; Marcelo Orrego, de San Juan; y Claudio Vidal, de Santa Cruz.

También están anunciados Martín Llaryora, de Córdoba; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

La presencia de los mandatarios le dará al encuentro una dimensión política nacional, en una jornada que tendrá como eje las inversiones y las oportunidades que pueden abrir para las empresas proveedoras argentinas.

Grandes inversiones y proveedores locales

La ronda buscará vincular a empresas que desarrollan grandes proyectos con proveedores de bienes y servicios de distintos puntos del país. De acuerdo con lo informado por la Provincia, se prevé la participación de 43 grandes proyectos y más de 1.800 empresas.

Entre los asistentes anunciados figuran representantes del Ministerio de Economía nacional, como Pablo Lavigne y Cesartelli, además de Daniel Funes de Rioja y representantes de la Unión Industrial Argentina, entre ellos Martín Rapallini. También se esperan ejecutivos de las mineras Barrick Gold, Newmont, Glencore y Eramet, entre otras compañías.

La convocatoria apunta a que las empresas locales conozcan las demandas de abastecimiento y los requisitos para incorporarse como proveedoras de proyectos vinculados con la minería, la industria, la energía y la infraestructura.

Además de las reuniones comerciales, la jornada incluirá paneles y espacios de asesoramiento técnico y financiero. Los gobernadores de provincias mineras participarán de un intercambio sobre los desafíos y las oportunidades del sector.

Para Santa Fe, la ronda representa una oportunidad para acercar la capacidad productiva de sus industrias a inversiones que se desarrollan en otras provincias, especialmente en actividades que demandan equipamiento, tecnología, obras y servicios especializados.

Con información de Hernán Funes.