Con 13 gobernadores, Rosario vuelve a ser centro de la escena nacional en la Ronda RIGI
El encuentro será este jueves 29 de octubre en La Fluvial y reunirá a mandatarios provinciales, funcionarios nacionales y representantes de grandes empresas. La jornada buscará conectar proyectos de inversión con proveedores de todo el país.
27/10/2026 | 06:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)
Rosario volverá a ubicarse en el centro de la escena política y económica nacional. La ciudad será sede este jueves de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una convocatoria que tiene anunciada la presencia de 13 gobernadores y de funcionarios del Gobierno nacional.
La actividad se desarrollará en la Estación Fluvial, organizada por el Ministerio de Economía de la Nación junto con el Gobierno de Santa Fe. El inicio está previsto para las 9, con el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Además, está prevista la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según la agenda de la actividad.
Los gobernadores anunciados
Como anfitrión, Pullaro recibirá a sus pares Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Gustavo Sáenz, de Salta; Marcelo Orrego, de San Juan; y Claudio Vidal, de Santa Cruz.
También están anunciados Martín Llaryora, de Córdoba; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.
Producción y negocios. Caputo, Karina Milei y Santilli estarán este jueves en Rosario para la ronda de negocios del RIGI
Los funcionarios nacionales participarán el jueves 29 por la mañana del encuentro en la Estación Fluvial. La convocatoria reunirá a 43 grandes proyectos y más de 1.800 empresas para vincular inversiones con proveedores industriales.
La presencia de los mandatarios le dará al encuentro una dimensión política nacional, en una jornada que tendrá como eje las inversiones y las oportunidades que pueden abrir para las empresas proveedoras argentinas.
Grandes inversiones y proveedores locales
La ronda buscará vincular a empresas que desarrollan grandes proyectos con proveedores de bienes y servicios de distintos puntos del país. De acuerdo con lo informado por la Provincia, se prevé la participación de 43 grandes proyectos y más de 1.800 empresas.
Entre los asistentes anunciados figuran representantes del Ministerio de Economía nacional, como Pablo Lavigne y Cesartelli, además de Daniel Funes de Rioja y representantes de la Unión Industrial Argentina, entre ellos Martín Rapallini. También se esperan ejecutivos de las mineras Barrick Gold, Newmont, Glencore y Eramet, entre otras compañías.
La convocatoria apunta a que las empresas locales conozcan las demandas de abastecimiento y los requisitos para incorporarse como proveedoras de proyectos vinculados con la minería, la industria, la energía y la infraestructura.
Además de las reuniones comerciales, la jornada incluirá paneles y espacios de asesoramiento técnico y financiero. Los gobernadores de provincias mineras participarán de un intercambio sobre los desafíos y las oportunidades del sector.
Para Santa Fe, la ronda representa una oportunidad para acercar la capacidad productiva de sus industrias a inversiones que se desarrollan en otras provincias, especialmente en actividades que demandan equipamiento, tecnología, obras y servicios especializados.
Con información de Hernán Funes.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo en Rosario? La primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
¿Quiénes asistirán al evento? Estarán presentes 13 gobernadores y funcionarios del Gobierno nacional.
¿Cuándo se realizará la ronda de negocios? Este jueves a las 9.
¿Dónde se llevará a cabo la actividad? En la Estación Fluvial de Rosario.
¿Cuál es el objetivo de la ronda? Vincular empresas que desarrollan grandes proyectos con proveedores de bienes y servicios de distintos puntos del país.