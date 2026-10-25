Caputo, Karina Milei y Santilli estarán este jueves en Rosario para la ronda de negocios del RIGI

FOTO: Los funcionarios nacionales participarán el jueves 29 del encuentro en la Estación Fluvial.

El ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participarán este jueves 29 de octubre por la mañana de las Rondas de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en Rosario.

La presencia de los tres funcionarios quedó confirmada en la agenda de la actividad, que se desarrollará en la Estación Fluvial, organizada por el Ministerio de Economía de la Nación junto con el Gobierno de Santa Fe.

El encuentro vinculará a grandes empresas inversoras, operadoras mineras y contratistas con pymes y cámaras empresariales. Según informó la Provincia, participarán 43 grandes proyectos y más de 1.800 empresas, con el objetivo de sumar proveedores nacionales a las inversiones en minería, energía, industria e infraestructura.

La jornada incluirá reuniones comerciales y asesoramiento técnico y financiero. El gobernador Maximiliano Pullaro tiene prevista su participación en el cierre institucional.