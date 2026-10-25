Caputo, Karina Milei y Santilli estarán este jueves en Rosario para la ronda de negocios del RIGI
Los funcionarios nacionales participarán el jueves 29 por la mañana del encuentro en la Estación Fluvial. La convocatoria reunirá a 43 grandes proyectos y más de 1.800 empresas para vincular inversiones con proveedores industriales.
25/10/2026 | 18:19Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los funcionarios nacionales participarán el jueves 29 del encuentro en la Estación Fluvial.
El ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participarán este jueves 29 de octubre por la mañana de las Rondas de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en Rosario.
La presencia de los tres funcionarios quedó confirmada en la agenda de la actividad, que se desarrollará en la Estación Fluvial, organizada por el Ministerio de Economía de la Nación junto con el Gobierno de Santa Fe.
Vinculación productiva. Rosario reunirá a 43 grandes proyectos y más de 1.800 empresas en la ronda de negocios del RIGI
El encuentro será el jueves 29 de octubre en La Fluvial. Las pymes podrán conocer demandas de compra y requisitos para convertirse en proveedoras de minería, energía e infraestructura. Habrá asesoramiento técnico y financiero.
El encuentro vinculará a grandes empresas inversoras, operadoras mineras y contratistas con pymes y cámaras empresariales. Según informó la Provincia, participarán 43 grandes proyectos y más de 1.800 empresas, con el objetivo de sumar proveedores nacionales a las inversiones en minería, energía, industria e infraestructura.
La jornada incluirá reuniones comerciales y asesoramiento técnico y financiero. El gobernador Maximiliano Pullaro tiene prevista su participación en el cierre institucional.
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¿Quiénes participarán en las Rondas de Negocios? El ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli.
¿Cuándo se llevará a cabo la actividad? El evento se realizará el jueves 29 de octubre por la mañana.
¿Dónde se desarrollará el encuentro? En la Estación Fluvial de Rosario.
¿Qué objetivo tiene el evento? Vincular a grandes empresas inversoras con pymes y cámaras empresariales, sumando proveedores nacionales a las inversiones.
¿Quién cerrará el evento? El gobernador Maximiliano Pullaro participará en el cierre institucional de la jornada.