La reacción de Lula da Silva tras su triunfo en las elecciones de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, asegurando su cuarto mandato al derrotar al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Lula celebró su triunfo en el búnker de campaña, donde se mostró sonriente y caminó entre sus seguidores, quienes lo saludaron y aplaudieron en medio de los festejos.

La victoria de Lula se confirmó tras el escrutinio de casi la totalidad de los votos. Según los datos oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE), Lula logró obtener el 51,7% de los sufragios, frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro.

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El búnker de Lula, hace minutos (material de Miguel Calabrese, dirigente argentino que trabaja en los equipos de Lula) https://t.co/N8MgHEjCdk — Mauricio Caminos (@MauriCaminos) October 25, 2026

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Esta elección se caracterizó por la polarización política entre el Partido de los Trabajadores (PT) y el bolsonarismo, lo que generó un ambiente de tensión y expectativa entre los votantes.

Luego de conocerse los resultados, Lula expresó su felicidad por el resultado electoral, que le permitió continuar al frente del Gobierno brasileño.

La elección también dejó cifras significativas en cuanto a la participación ciudadana. Con el 98,27% de las urnas escrutadas, la abstención se situó en un 19,11%, lo que representó una disminución de casi dos puntos porcentuales en comparación con el 21,08% registrado en la primera vuelta del 4 de octubre. Este nivel de abstención se consideró el más bajo para un balotaje desde 2006.

Los festejos en el búnker de Lula fueron acompañados por mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes celebraron la remontada histórica del líder del PT. La victoria de Lula se interpretó como un cambio en el rumbo político del país, luego de un periodo de intensa polarización y desafíos políticos. La campaña de Lula se centró en la promesa de continuar con las políticas sociales y económicas que habían caracterizado sus anteriores mandatos.