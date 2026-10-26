FOTO: Violencia en el fútbol infantil: padres denuncian agresiones en un partido de menores en Córdoba

Padres de jugadores de fútbol infantil en Córdoba expresan su preocupación tras incidentes violentos ocurridos durante un partido entre chicos de 16 años este domingo.

Martín, uno de los padres presentes, comentó a Cadena 3: "Lo que nos tocó vivir fue una situación que nadie quiere atravesar". Los padres asistieron al partido con la intención de alentar a sus hijos, pero se encontraron con una escena de violencia que los dejó angustiados.

Destacó que el fútbol debería ser un espacio para que los niños aprendan a compartir. Sin embargo, el evento se tornó en un momento de impotencia y tristeza.

La falta de control en los partidos de divisiones inferiores es una preocupación constante, y muchos padres sienten que no se escucha su voz.

Los incidentes dejaron a varios chicos golpeados, y aunque se encuentran fuera de peligro, dos de ellos debieron recibir asistencia médica.

Gustavo, otro papá, mencionó que "hay clubes que han hasta prohibido el ingreso de los padres para ver partidos de divisiones inferiores porque han sido salpicados por estos incidentes".

La Liga Cordobesa de Fútbol aún no ha tomado medidas significativas tras lo ocurrido. Martín señaló que "no había policías" y que se llamó a las autoridades, pero la respuesta fue lenta debido a otros incidentes.

Entrevista de Radioinforme 3