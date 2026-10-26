Una persecución terminó con dos mujeres heridas de bala y dos policías fueron desafectados

Una persecución en la ciudad de Arrecifes concluyó con dos mujeres heridas de bala, mientras que los efectivos involucrados fueron desafectados del servicio y se les retiró el armamento reglamentario.

El hecho sucedió en la madrugada del domingo, cuando un móvil de la Policía de la provincia de Buenos Aires que realizaba tareas de prevención procedió a la identificación de un auto Volkswagen Gol blanco de vidrios polarizados en el que viajaban seis ocupantes (tres mujeres y tres varones).

Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, cuando el móvil policial intentó identificarlos, los mismos se dieron a la fuga, por lo que se inició una persecución.

Durante el seguimiento por la Ruta Nacional 8, personal policial disparó, circunstancias que se encuentran bajo investigación, y, como consecuencia, resultaron heridas dos mujeres oriundas de Pergamino.

A la altura del kilómetro 180 el vehículo fue interceptado por la Policía, momento en el que se detectó las lesiones que presentaban las dos mujeres.

Ambas fueron asistidas en el Hospital público Santa Francisca Romana. Una de ellas fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra estable. La otra damnificada, que recibió atención médica especializada y fue trasladada al Hospital Público San José de Pergamino, también permanece estable, según el parte policial.

La investigación está a cargo de la UFI N°6 del Departamento Judicial San Nicolás, que trabaja para determinar el origen de los disparos y esclarecer las circunstancias del hecho. El fiscal interviniente se constituyó tanto en el lugar del hecho como en el hospital.

Por su parte, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) inició las actuaciones administrativas correspondientes, en articulación con la mencionada fiscalía. Los efectivos involucrados fueron desafectados del servicio y se les retiró el armamento reglamentario, que quedó a disposición de la Justicia para las pericias balísticas correspondientes.

“El Ministro de Seguridad se comunicó con el fiscal de la causa y le garantizó la colaboración total del Ministerio, poniendo a disposición de la Justicia todos los elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido. A su vez, se dispuso los recursos del sistema sanitario provincial para garantizar la atención y la recuperación de las personas heridas”, destaca el comunicado al que accedió NA.

Equipos de asistencia a la víctima del ministerio de seguridad de la provincia se encuentran asistiendo a las familias involucradas.

Se supo además que el Centro de Monitoreo Municipal ya aportó a la fiscalía interviniente los videos de las cámaras de seguridad.

Familiares de las víctimas contaron en diálogo con el canal TelePer desde el hospital en qué escenario ocurrió el hecho: “Los chicos vinieron a salir en Arrecifes, primero los empezaron a seguir en Arrecifes y luego por la autopista. Ahí la policía los chocó, provocó el impacto para detener el auto. Ahí tiraron los tiros para pinchar las gomas y también se dio adentro del auto, donde le dieron a mi hermana y a una amiga”.