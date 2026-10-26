Sospechan que mató a Daniela Villalba en Córdoba, se escapó a Buenos Aires y asesinó a otra mujer

Un hombre de 24 años fue detenido en Buenos Aires como sospechoso por el femicidio de Daniela Villalba, la joven de 29 años encontrada asesinada el miércoles 21 de octubre en su departamento del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba.

La detención se produjo en el marco de la investigación a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género y Familiar, dirigida por el fiscal Pablo Camacho. El sujeto fue identificado como Renato Iván Tabella y es oriundo de Huerta Grande (Córdoba). Está imputado, por ahora, de homicidio simple. Podría estar relacionado con el crimen de una trabajadora sexual en Retiro. Fue capturado en un hotel de CABA.

El cuerpo de Villalba fue hallado sobre la cama, cubierto con una sábana, con heridas cortantes en el cuello y en los brazos. El informe preliminar de la autopsia determinó que fue degollada y que las lesiones en los brazos corresponden a un intento de defensa. Los forenses levantaron muestras debajo de las uñas para buscar rastros genéticos del agresor. El informe definitivo aún se espera.

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Cómo se llegó al hallazgo

La investigación se activó el martes 20 de octubre, cuando recolectores de residuos encontraron una valija entre la basura en la intersección de las calles Jujuy y Humberto 1°. Al compactar el contenido, notaron que brotaba sangre y alertaron a la Policía. Dentro de la valija había toallones, ropa interior y una alfombra con manchas hemáticas. Un ticket de aeropuerto con el nombre de Daniela Villalba permitió identificar a la víctima.

El miércoles, personal policial llegó al edificio ubicado frente al Parque Las Heras. Allí, vecinos y personal de mantenimiento informaron que no tenían noticias de la inquilina del departamento 1F desde el martes. Una amiga de la joven, preocupada porque no respondía mensajes desde el lunes, colaboró con los investigadores.

Los efectivos ingresaron al departamento 1D de una vecina y, a través del balcón, accedieron al 1F forzando una puerta ventana. Allí hallaron el cuerpo. La vivienda no presentaba signos de violencia ni desorden. El asesino habría acomodado el cuerpo.

Los últimos mensajes y las dudas sobre el móvil

Los intercambios de WhatsApp entre Villalba y su amiga la noche del lunes 19 de octubre son una de las principales evidencias. Cerca de las 22, la joven escribió: “Me voy a ocupar, ya te llamo”. Más tarde indicó: “Ya me desocupé”. Cuando su amiga preguntó si podía ir, respondió: “Sí, voy poniendo la pava”.

La amiga llegó al edificio unos 15 minutos después y envió varios mensajes sin respuesta: “Bajá”, “estoy abajo”, “contestáme”, “¿no me vas a abrir?” y “¿estás bien?”. El último mensaje con doble tilde en el teléfono de Villalba fue enviado a las 22:49. A las 23:15, otro mensaje de la amiga ya no fue recibido. El celular de la víctima no fue hallado.

Según fuentes de la investigación, Villalba le habría dicho a su amiga que tenía un cliente y que en diez minutos se lo “sacaba de encima”. Los investigadores advirtieron que ese plazo genera dudas y que no asumen necesariamente que la víctima haya dicho la verdad.

El hombre de las cámaras

Las cámaras de seguridad del edificio y de la vía pública registraron a un hombre alto, con gorra y el pelo algo largo, que ingresó al inmueble y luego salió con una valija y una alfombra. Esas imágenes, aunque de baja resolución en algunos tramos, permitieron reconstruir parte de su recorrido: cruzó un puente a pie y se dirigió hacia el centro de Córdoba. Cámaras de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) habrían captado con mayor claridad su rostro.

Hasta el momento se barajan distintas hipótesis: femicidio, robo, crimen por encargo o un ajuste de cuentas. Se descartó inicialmente que el hombre de las imágenes sea el padre del hijo de la víctima o alguien de su círculo íntimo. Villalba se había mudado al departamento hacía aproximadamente tres semanas y se preparaba para otra mudanza.

La abogada de la familia de Daniela Villalba, Daniela Morales, confirmó a Cadena 3 la detención: "Pude tener la confirmación oficial del ministro Quinteros". Además, señaló que el ministro está en Buenos Aires para concluir diligencias.

La Asociación de Mujeres Meretrices de Córdoba también se pronunció sobre el crimen, denunciando no solo el asesinato de Villalba, sino también la impunidad que rodea los ataques contra mujeres.

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