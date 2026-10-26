FOTO: Intensa búsqueda de dos hermanos de 10 y 12 años arrastrados por el río en Santa Cruz

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Dos hermanos, de 10 y 12 años, desaparecieron este domingo cuando fueron arrastrados por la corriente del río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

El hecho ocurrió en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike, sobre la Ruta Nacional 40, donde los menores fueron vistos por última vez durante la tarde del 25 de octubre.

De acuerdo a la información de medios locales, unos 120 efectivos de diferentes organismos concentran el operativo de búsqueda en esa zona para dar con el paradero de los niños.

El llamado al 911 sobre el extravío ingresó alrededor de las 16. Conforme a las primeras averiguaciones, ambos jugaban en el río junto a otros dos hermanos, de 14 y 15, hasta que en un determinado momento, dejaron de verlos.

El adolescente de 15 años fue derivado al Hospital Regional de Río Gallegos por una crisis de nervios y recibió contención, al tiempo que los padres aportaron datos vinculados con las características físicas y las prendas de vestir que llevaban los menores.

El niño de 12 mide aproximadamente 1,50 metros de estatura, presenta cabello oscuro y corto, tez morena, mientras que portaba un conjunto deportivo de la Selección argentina. En tanto, el menor de 10 mide 1,40 metros, posee pelo corto y oscuro y tez morena, a la vez que vestía un short negro y una remera verde.

Personal de la Policía Caminera, Bomberos, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional e Incendios Forestales participaban de los rastrillajes.

Además, seis profesionales de Psicología y Trabajo Social del Hospital Regional de Río Gallegos y cuatro agentes del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración se sumaron al despliegue.