En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Riestra

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Estudiantes

Santa Fe

En vivo

La Última Jugada

Unión vs. Estudiantes

La Plata

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Unai Simón se consagró como el mejor arquero del mundo tras su destacado Mundial

El arquero español tuvo un gran Mundial desde lo estadístico y se quedó con el premio Lev Yashin, superando al argentino Emiliano 'Dibu' Martínez.

26/10/2026 | 18:56Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Unai Simón ganó el premio al mejor arquero del año.

FOTO: Unai Simón ganó el premio al mejor arquero del año.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El arquero titular de la Selección española en su campeonato del mundo, Unai Simón, fue seleccionado por la revista francesa France Football como el ganador del premio Lev Yashin, que reconoce al mejor arquero del mundo, durante la ceremonia del Balón de Oro 2026.

El guardameta del Athletic Club de Bilbao superó al argentino Emiliano "Dibu" Martínez y a otros ocho nominados, destacándose especialmente en el último Mundial norteamericano.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El arquero español fue clave para "La Roja" en la conquista de la mencionada Copa del Mundo, logrando dos récords históricos en un torneo que se aproxima a su centenario: se convirtió en el equipo campeón con menos goles recibidos, con solo uno, y acumuló 649 minutos sin recibir tantos, un hito que abarca desde la última edición hasta Qatar 2022.

En la lista de nominados, además del "Dibu" Martínez, subcampeón en la última cita mundialista, se encontraban Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Edouard Mendy, David Raya, Marvey Safonov y Vozinha, conformando una terna notable tras un Mundial sobresaliente.

Lectura rápida

¿Quién ganó el premio Lev Yashin?
Unai Simón fue galardonado como el mejor arquero del mundo.

¿Qué significó su elección?
Simón fue reconocido por su destacada actuación en el último Mundial.

¿Cuántos goles recibió España en el Mundial?
La selección española recibió únicamente un gol durante el torneo.

¿Cuántos minutos estuvo invicto Simón?
Acumuló 649 minutos sin recibir goles en el Mundial.

¿Quiénes fueron sus competidores en la terna?
Compitió contra Emiliano "Dibu" Martínez y otros seis arqueros destacados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf