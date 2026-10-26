Unai Simón se consagró como el mejor arquero del mundo tras su destacado Mundial
El arquero español tuvo un gran Mundial desde lo estadístico y se quedó con el premio Lev Yashin, superando al argentino Emiliano 'Dibu' Martínez.
FOTO: Unai Simón ganó el premio al mejor arquero del año.
El arquero titular de la Selección española en su campeonato del mundo, Unai Simón, fue seleccionado por la revista francesa France Football como el ganador del premio Lev Yashin, que reconoce al mejor arquero del mundo, durante la ceremonia del Balón de Oro 2026.
El guardameta del Athletic Club de Bilbao superó al argentino Emiliano "Dibu" Martínez y a otros ocho nominados, destacándose especialmente en el último Mundial norteamericano.
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El arquero español fue clave para "La Roja" en la conquista de la mencionada Copa del Mundo, logrando dos récords históricos en un torneo que se aproxima a su centenario: se convirtió en el equipo campeón con menos goles recibidos, con solo uno, y acumuló 649 minutos sin recibir tantos, un hito que abarca desde la última edición hasta Qatar 2022.
En la lista de nominados, además del "Dibu" Martínez, subcampeón en la última cita mundialista, se encontraban Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Edouard Mendy, David Raya, Marvey Safonov y Vozinha, conformando una terna notable tras un Mundial sobresaliente.
Lectura rápida
¿Quién ganó el premio Lev Yashin?
Unai Simón fue galardonado como el mejor arquero del mundo.
¿Qué significó su elección?
Simón fue reconocido por su destacada actuación en el último Mundial.
¿Cuántos goles recibió España en el Mundial?
La selección española recibió únicamente un gol durante el torneo.
¿Cuántos minutos estuvo invicto Simón?
Acumuló 649 minutos sin recibir goles en el Mundial.
¿Quiénes fueron sus competidores en la terna?
Compitió contra Emiliano "Dibu" Martínez y otros seis arqueros destacados.
[Fuente: Noticias Argentinas]