Messi va por su noveno Balón de Oro: quiénes son los grandes candidatos

FOTO: Esta tarde se conocerá al ganador del Balón de Oro.

El astro argentino Lionel Messi podría ganar este lunes su noveno Balón de Oro, en una ceremonia que se llevará a cabo a partir de las 17 (hora de Argentina) en el Palladium Theatre de Londres.

Messi, de 39 años, es uno de los grandes candidatos a quedarse con este galardón principalmente por su grandísima actuación en el Mundial 2026, donde guió prácticamente solo a la Selección argentina hacia la gran final en la que cayó 1-0 contra España.

Sin embargo, hay otros jugadores que figuran entre los candidatos y que tranquilamente podrían quedarse con el premio que reconoce al mejor de la temporada.

Lionel Messi: como se mencionó previamente, la "Pulga" tuvo una brillante actuación en el último Mundial, donde deslumbró a todos los fanáticos del fútbol con sus ocho goles y cuatro asistencias.

Harry Kane: el delantero inglés tuvo una impresionante temporada, en la que conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania con el Bayern Múnich y fue clave para que la selección de Inglaterra finalizara tercera en el Mundial 2026. Además, anotó más de 70 goles.

Rodrigo Hernández: si bien estuvo lejos de brillar en el Manchester City, tuvo un nivel deslumbrante en el Mundial 2026, donde fue el eje de la España campeona.

Lamine Yamal: la gran figura española, que se cansó de hacer campaña en medios para quedarse con este premio, tuvo una gran temporada con el Barcelona de España, aunque su floja actuación en el Mundial (solo hizo un gol) podría relegarlo.

Kylian Mbappé: tal vez el gran candidato a quedarse con este premio. El delantero francés tuvo unos números impresionantes durante la temporada con el Real Madrid y en el Mundial brilló con 10 goles para convertirse en el máximo artillero en la historia de la competición. Su punto débil es la falta de títulos, ya que no sumó ninguno.

Agencia NA