Instituto se impone ante Riestra y se acerca al liderazgo en la Zona A del torneo
Con un gol de Jeremías Lázaro, Instituto logró una victoria clave y ahora tiene cinco puntos de ventaja en la Zona A, a falta de seis por jugarse.
FOTO: Instituto venció a Riestra y quedó a un paso de quedar como líder de la Zona A.
Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Instituto de Córdoba logró este lunes por la noche una victoria por 1 a 0 sobre Deportivo Riestra en su estadio, consolidándose a un paso de convertirse en el líder de la Zona A durante la decimocuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
El gol que selló el triunfo fue convertido por Jeremías Lázaro, quien anotó de penal a los 36 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, el equipo cordobés se posiciona con cinco puntos de ventaja sobre sus competidores inmediatos, restando solo seis puntos en disputa.
Instituto acumula así 32 puntos en la tabla y su próximo desafío será el sábado a las 21:30, cuando se enfrente a Estudiantes de La Plata. Si logra una victoria en este encuentro, asegurará su lugar como el mejor equipo de la Zona A.
Por otro lado, Deportivo Riestra necesitaba urgentemente una victoria para asegurar su permanencia en la Primera División y condenar a Aldosivi al descenso. A pesar de la derrota, el equipo porteño mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre el "Tiburón" en la clasificación general, lo que lo acerca a su objetivo de continuar en la máxima categoría del fútbol argentino.
Riestra también jugará el sábado, pero a las 17:00, recibiendo a Talleres de Córdoba. Podría presentarse en el campo ya salvado, ya que Aldosivi se enfrenta a Racing el día anterior a las 21:15.
Durante el partido, Instituto tuvo varias oportunidades para abrir el marcador desde los primeros minutos. Matías Tissera, en una jugada inicial, penetró el área y definió suavemente ante la salida del arquero Marino Arzamendia, quien ocupó el lugar de Ignacio Arce debido a una lesión.
El segundo tiempo estuvo marcado por más insinuaciones que llegadas claras, hasta que a los 29 minutos, Jonatan Galván empujó el balón a la red tras un cabezazo de Fernando Alarcón, pero el árbitro Andrés Gariano anuló el gol por una mano del autor del tanto.
Finalmente, a los 36 minutos, Facundo Miño cometió una falta sobre Galván, lo que llevó al VAR a sancionar un penal a favor de Instituto. Lázaro ejecutó el penal con un remate colocado a la izquierda, logrando marcar el único gol del encuentro, a pesar de que Arzamendia adivinó la dirección.
Con esta victoria, Instituto suma tres puntos cruciales para consolidar su posición en la Zona A, mientras que Riestra deberá esperar para definir su futuro en la liga.
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido?
Instituto de Córdoba se impuso 1 a 0 a Deportivo Riestra.
¿Quién anotó el gol del partido?
El gol fue convertido por Jeremías Lázaro de penal.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el lunes 26 de octubre.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro tuvo lugar en el estadio de Instituto en Córdoba.
¿Cuál es la situación de Riestra tras la derrota?
Riestra sigue teniendo ventaja sobre Aldosivi en la lucha por la permanencia en Primera División.
[Fuente: Noticias Argentinas]