Cosquín Rock por dentro: una ciudad que se construye desde cero y una inversión de $20 mil millones

Cosquín Rock empieza mucho antes de que se enciendan los escenarios. Detrás de las bandas, el sonido y la multitud hay una estructura que se monta desde cero, miles de trabajadores y una logística que transforma durante varias semanas un campo serrano en una ciudad preparada para recibir a decenas de miles de personas. Entre el viernes y el sábado, José Palazzo y Marcelo “Chueco” Oliva, responsables de En Vivo Producciones, invitaron a un grupo reducido de medios, entre ellos Cosquín Rock Radio y Cadena 3, a conocer desde adentro cómo se prepara la edición 2027 del festival, prevista para el sábado 6 y el domingo 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla. La experiencia comenzó el viernes por la noche con el show de Babasónicos en Plaza de la Música y continuó el sábado en el predio que volverá a convertirse en el epicentro de la música nacional e internacional.

Un campo vacío que se transforma en una ciudad Al mediodía del sábado, con un ex aeródromo mostrando una imagen muy distinta a la del verano: un kilómetro de campo verde, silencioso, con el fondo de las sierras. No había escenarios, multitudes ni el movimiento habitual del festival. Sin embargo, alrededor de un asado criollo con los productores y parte del equipo técnico, la recorrida permitió dimensionar el trabajo que ya comienza a tomar forma. En el predio no hay infraestructura suficiente para un evento de esta magnitud. La energía eléctrica, el agua, los sanitarios, la conectividad, los accesos, la atención sanitaria y la seguridad deben instalarse especialmente para cada edición. El montaje demanda seis semanas de trabajo en el campo. Las personas involucradas comienzan a incorporarse aproximadamente dos meses antes y el operativo alcanza su mayor dimensión durante los días del festival. La organización estima recibir hasta 60.000 personas por jornada y movilizar a unas 12.000 personas en el conjunto de las tareas vinculadas a la producción. Cuando todo termina, el desafío es desmontar la estructura y devolverle al lugar su condición natural.

El precio de las entradas: qué hay detrás de una inversión de $20.000 millones El valor de las entradas es uno de los temas que más debate genera entre los seguidores del festival. En un contexto económico complejo, asistir a dos jornadas de música representa un esfuerzo importante para muchas personas. Marcelo “Chueco” Oliva explicó que producir Cosquín Rock en las sierras implica una estructura de costos diferente a la de un recital realizado en un estadio o en un predio urbano que ya cuenta con servicios e infraestructura. “Por cuestiones de accesibilidad y de estar lejos de la ciudad, a nosotros nos sale todo mucho más caro”, señaló Oliva. La explicación está directamente relacionada con la ubicación elegida para el festival. En Santa María de Punilla, buena parte de la infraestructura necesaria debe trasladarse, instalarse y funcionar de manera temporal. Cada servicio requiere equipamiento, personal, transporte y una planificación específica, algunos insumos de infraestructura llegan desde Buenos Aires, con un costo de logística que supera al del propio alquiler. La dimensión de ese despliegue se refleja en los números: 119 camiones descargados en el predio, 242.000 litros de agua, 28.540 litros de combustible, 1.700 baños químicos, 10.000 metros de preensamblado eléctrico y 50 grupos electrógenos. A eso se suman ocho ambulancias, un hospital móvil, 20 puestos sanitarios de la Cruz Roja y 800 efectivos de seguridad. La inversión total prevista para la edición 2027 asciende a $20.000 millones. El monto permite dimensionar la escala de una producción que no consiste solamente en contratar artistas, sino en crear las condiciones necesarias para recibir a decenas de miles de personas en un espacio sin la infraestructura de un estadio. El precio de la entrada, por lo tanto, debe analizarse también en relación con esa estructura logística. Sin embargo, la magnitud de la inversión no elimina la discusión sobre la accesibilidad económica ni el esfuerzo que representa para el público. El desafío para la organización es sostener una experiencia que requiere una inversión millonaria sin perder de vista que el acceso al festival depende, en última instancia, de cuánto pueden pagar sus seguidores. Oliva también defendió la decisión de mantener el encuentro en Punilla, pese a las dificultades que implica producir en ese entorno. “Acá está la mística. Amamos el lugar, amamos el festival”, afirmó. Para los productores, la montaña no es un escenario intercambiable: forma parte de la identidad de Cosquín Rock y de una experiencia que se construyó a lo largo de 26 ediciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La logística detrás de cada escenario Los números permiten entender la dimensión de la operación. El agua, la energía, los sanitarios, la seguridad y la asistencia médica son apenas una parte de las necesidades que deben resolverse antes de abrir las puertas. También hay un trabajo permanente para mejorar la experiencia del público. Oliva destacó que uno de los objetivos que más tiempo demandó fue conseguir que la gente pudiera sentarse en el pasto, desplegar una manta y disfrutar del artista elegido. Esa posibilidad, que hoy puede parecer natural, se consolidó recién en las últimas ediciones, después de un trabajo sostenido durante todo el año y con una inversión importante. La organización debe atender simultáneamente las necesidades de quienes asisten al festival, las condiciones de trabajo de los equipos técnicos y las exigencias de un predio que recibe a miles de personas en un entorno natural.

Veintiséis ediciones y una apuesta al rock argentino Con 26 ediciones, seis escenarios y más de 100 artistas por encuentro, Cosquín Rock consolidó un lugar propio dentro de la cultura musical argentina. La experiencia trasciende la programación: convoca a distintas generaciones, reúne a seguidores que regresan año tras año y permite que nuevos públicos descubran el festival. José Palazzo también se refirió a la construcción de la grilla para 2027. Según contó, al cerrar la programación el equipo identificó un momento especialmente fuerte para el rock y decidió apostar por nuevas propuestas del género. El show de Babasónicos de la noche anterior reforzó, además, su convicción de que los artistas argentinos pueden ocupar un lugar central en la escena musical, incluso frente a grandes nombres internacionales. “Nuestros headliners nacieron en Argentina y son del rock argentino”, resumió Palazzo. La apuesta combina artistas consagrados, nuevas generaciones y una identidad que el festival sostiene desde sus comienzos: el rock como punto de encuentro entre públicos diferentes.

El impacto económico en la región Cosquín Rock también representa un importante movimiento económico para Punilla y las localidades cercanas. De acuerdo con los datos difundidos por la organización, el festival genera un impacto económico de $51.399 millones. El 85% del público viaja exclusivamente para asistir al evento, el 65,7% se aloja en la zona y el 52,1% llega desde otras provincias. Además, el 44,8% de los asistentes participa por primera vez, mientras que quienes regresan acumulan un promedio de 4,46 ediciones. Los datos muestran que el movimiento no se limita al predio. La llegada de visitantes repercute en alojamientos, gastronomía, transporte, comercios y servicios turísticos, y convierte al festival en uno de los acontecimientos que movilizan la actividad económica regional durante el verano.

El compromiso ambiental Durante la recorrida, Palazzo también mostró el sector destinado al compostaje y los árboles nativos plantados recientemente. La intención es que el predio recupere su aspecto natural después de cada edición y que, con el paso del tiempo, el festival contribuya a sumar nuevos ejemplares. Entre los resultados ambientales informados por la organización se encuentran una recuperación del 40% de los residuos, 70 ecopuntos, 470 metros cúbicos de materiales reciclables recuperados y 1.000 litros de aceite recuperado para la producción de biodiésel. Además, IRAM verificó la huella de carbono del festival conforme a los requisitos de la Norma IRAM-ISO 14067:2019 y la Regla de Categoría de Producto para eventos de INTECO (INTE/RCP 10:2021). El objetivo es reducir el impacto de un acontecimiento que, por su escala, exige una planificación ambiental tan importante como la logística y la programación musical.

Mucho más que dos días de música La invitación de José Palazzo y Marcelo “Chueco” Oliva permitió conocer una dimensión de Cosquín Rock que el público no suele ver. Antes de que suenen las primeras guitarras, hay semanas de montaje, miles de personas trabajando y una inversión millonaria para que el festival funcione. También quedó planteado uno de los grandes desafíos de cada edición: sostener una experiencia que demanda cada vez más recursos y, al mismo tiempo, responder a las expectativas de un público que discute el precio de las entradas y busca que el esfuerzo económico valga la pena. La organización apuesta a seguir en Punilla, preservar la identidad del encuentro y fortalecer una propuesta que ya forma parte de la cultura musical argentina. Porque Cosquín Rock no se construye solamente sobre un escenario. Se construye en la montaña, en cada estructura que se levanta, en cada trabajador que llega semanas antes y en miles de personas que, año tras año, eligen volver.