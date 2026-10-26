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Santa Fe: rompieron el vidrio de un colectivo que trasladaba efectivos policiales

El episodio ocurrió durante el fin de semana en la avenida Circunvalación Oeste. No hubo personas heridas y una persona fue demorada. Desde la Policía hablaron con Cadena 3.

26/10/2026 | 16:22Redacción Cadena 3

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Ilustrativa.- Móvil de la Policía de Santa Fe.

FOTO: Ilustrativa.- Móvil de la Policía de Santa Fe.

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    Audio. Colectivo que transportaba policías atacado a piedrazos en Santa Fe dejó solo daños materiales

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Un colectivo de la empresa Laguna Paiva que trasladaba efectivos policiales sufrió la rotura de uno de sus vidrios mientras circulaba por la avenida Circunvalación Oeste, en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió durante el fin de semana, antes de llegar a la altura de calle Mendoza, y motivó la intervención del personal policial que se encontraba en el sector.

A pesar de los daños materiales, no se registraron personas lesionadas. En el marco del procedimiento, una persona fue demorada, mientras las autoridades avanzan con las actuaciones para esclarecer las circunstancias del episodio.

La jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, se refirió a lo sucedido y pidió cautela al momento de interpretar el hecho. Precisó que se constató la rotura de un vidrio, aunque evitó calificar de manera concluyente el episodio como un ataque dirigido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según explicó la funcionaria, el conductor detuvo la marcha de la unidad en un sector donde había personal policial apostado. Además, señaló que no se encontraron elementos contundentes dentro del colectivo y confirmó que no hubo heridos.

La presencia de efectivos a bordo del micro generó interrogantes sobre la posibilidad de que la agresión estuviera dirigida contra los uniformados. Sin embargo, Romero descartó, en principio, que existieran elementos para sostener esa hipótesis y consideró que lo ocurrido podría tratarse de uno de los episodios de similares características que se registran en la avenida Circunvalación Oeste.

“En principio no habría que sospechar de un ataque sabiendo que era un colectivo que llevaba policías”, sostuvo la jefa policial, quien remarcó que la agresión no habría estado relacionada específicamente con la presencia de los efectivos.

Por el momento, no se determinaron las circunstancias exactas en las que se produjo la rotura del vidrio ni quién habría arrojado el objeto. La investigación continúa para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las eventuales responsabilidades.

Informe de Emiliano Guardia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un colectivo de la empresa Laguna Paiva sufrió la rotura de un vidrio mientras trasladaba policías.

¿Quién se refirió al hecho? La jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, comentó sobre el incidente.

¿Cuándo sucedió? El hecho tuvo lugar durante el fin de semana.

¿Dónde ocurrió el incidente? En la avenida Circunvalación Oeste, en la ciudad de Santa Fe.

¿Por qué se investiga el episodio? Para esclarecer las circunstancias de la rotura del vidrio y determinar responsabilidades.

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