Santa Fe: confirman condena a 9 años de prisión a un asistente escolar por abuso sexual

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó la condena a nueve años y seis meses de prisión impuesta a Tadeo Alejo Ascurra, el asistente escolar declarado culpable de abusar sexualmente de una niña de 7 años en la escuela Monseñor Macagno de la capital provincial.

El tribunal rechazó por unanimidad los recursos presentados tanto por la defensa como por los representantes de la víctima, que cuestionaban distintos aspectos de la sentencia dictada en primera instancia. Mientras los abogados del condenado solicitaron su absolución, la querella reclamó que la pena fuera elevada a 18 años de prisión.

De esta manera, los camaristas ratificaron la responsabilidad penal de Ascurra por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de encargado de la educación de la víctima. El hecho ocurrió el 19 de abril de 2024, cuando la niña cursaba tercer grado en el establecimiento educativo.

Durante la revisión del fallo, la defensa cuestionó distintos elementos probatorios considerados durante el juicio, entre ellos los registros de las cámaras de seguridad de la escuela, las declaraciones de la menor y los resultados de los estudios biológicos incorporados a la causa. Los abogados sostuvieron que existían aspectos que, a su criterio, generaban dudas sobre la acusación y fundamentaron en esos argumentos su pedido de absolución.

Por su parte, los representantes de la víctima consideraron que la pena impuesta resultaba insuficiente frente a la gravedad del delito y las circunstancias en las que se produjo. Por ese motivo, solicitaron que la condena se incrementara a 18 años de prisión. Sin embargo, la Cámara entendió que ninguno de los planteos presentados justificaba modificar la sentencia original y resolvió mantener tanto la declaración de culpabilidad como el monto de la sanción.

La condena de primera instancia había sido dictada luego de un juicio oral en el que se analizaron testimonios y distintas pruebas relacionadas con lo ocurrido dentro del establecimiento escolar. Tras evaluar los cuestionamientos de ambas partes, el tribunal de alzada confirmó la pena de nueve años y seis meses de prisión.

La resolución ratifica así la sentencia contra el asistente escolar por un delito cometido en el ámbito educativo, en el que la víctima se encontraba bajo el cuidado de adultos responsables de su protección.

Informe de Emiliano Guardia.