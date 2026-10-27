León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su visita a América Latina en noviembre

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia durante su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Con la confirmación de esta gira apostólica, el comunicado oficial destaca que estas reuniones "responden al deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo esta violencia, de construir con ellos caminos de sanación accesibles a todo aquel que los necesite y de asegurar que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente sano, que viva y comunique el Evangelio".

En España y Francia

En días recientes, el Papa mantuvo encuentros con grupos de víctimas en Madrid el 8 de junio y en Lourdes, Francia, el 27 de septiembre. Ambas reuniones se realizaron a puerta cerrada y se caracterizaron por el diálogo y la escucha de los dolorosos testimonios de hombres y mujeres que han sufrido lo que León XIV ha calificado como una "plaga", un "escándalo" y una "herida real".

En Madrid, el grupo perteneciente al Proyecto Repara, una iniciativa de la arquidiócesis, fue recibido en la Nunciatura, donde el Papa les aseguró su cercanía y la de toda la comunidad eclesial, además de "el compromiso de garantizar que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación".

Durante su encuentro en Lourdes, que duró aproximadamente dos horas —según informaron cinco de los siete participantes en una posterior rueda de prensa—, el Pontífice subrayó la importancia de la "máxima vigilancia" y la "máxima determinación" para seguir el camino de la verdad, la justicia, el perdón y la reparación, con el objetivo de establecer "una cultura de prevención y protección contra tales crímenes".

En el vuelo de regreso de Metz a Roma, a solicitud de los periodistas, el Papa comentó: "El abuso sexual es, ante todo, un problema humano. Cuando ocurre dentro de la Iglesia, adquiere otra dimensión, porque la vida de fe de las personas se ve profundamente herida y, a veces, incluso destruida".

Agregó que "la Iglesia tiene una responsabilidad especial de acompañarlas y ayudarlas a buscar la sanación".

Antecedentes de encuentros con víctimas de abusos

Los encuentros del Papa con víctimas de abusos han sido una constante en sus viajes apostólicos: desde Benedicto XVI durante sus visitas a Estados Unidos en 2008, luego al Reino Unido, Australia y Alemania, hasta Francisco en Chile, Irlanda, Portugal y Bélgica.

Para León XIV, Madrid marcó la primera vez que se reunió en el extranjero con personas que han sufrido abusos dentro de la Iglesia, aunque en el Vaticano, en meses previos, ya había recibido a miembros de la junta directiva de Ending Clergy Abuse, a quince sobrevivientes en Bélgica y al irlandés David Ryan, víctima de abusos en su infancia en un colegio de Dublín.