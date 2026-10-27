Creó un gimnasio para adultos mayores en el living de su casa y ya tiene siete sucursales

Lo que comenzó hace poco más de dos años como una salida familiar en el living de una casa en City Bell se transformó en un fenómeno de expansión.

Valentín Anaya, junto a su padre —el profesor de educación física Rodrigo Anaya—, fundó RA Gimnasio, un espacio exclusivo y de nicho diseñado especialmente para atender las necesidades físicas y sociales de los adultos mayores.

El proyecto nació cuando Valentín notó que su padre llegaba agotado de hacer atención a domicilio a personas mayores. Decidieron entonces romper las paredes del living de su casa y armar un espacio donde los alumnos pudieran concurrir. Tras superar las expectativas iniciales —consiguiendo decenas de alumnos en pocas semanas—, el emprendimiento escaló rápidamente hasta contar hoy con siete sedes distribuidas en La Plata, City Bell y la zona.

La clave del éxito radica en una metodología de atención semi-personalizada y un fuerte sentido de pertenencia, alejada de la estética tradicional de los gimnasios convencionales. Según explicó Valentín, el público de la tercera edad suele llegar tras la pandemia o el retiro laboral con un círculo social reducido y necesidades de escucha activa: "Acá la metodología, que es la que realmente nos hace crecer, es fomentar el ejercicio desde la parte social y con una atención muy encima del alumno. La gente deja de venir por el factor estético y comienza a sentirse parte de un lugar donde se sienten cómodos".

Más allá del modelo comercial, el impacto social del emprendimiento se refleja en testimonios de autonomía recuperada, desde dejar el bastón hasta poder salir a hacer compras o llevar a los nietos a la plaza, consolidando una propuesta que prioriza la calidad de vida humana por sobre los números.

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