En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Argentina Posible Notas

Creó un gimnasio para adultos mayores en el living de su casa y ya tiene siete sucursales

Valentín Anaya transformó su hogar en un centro de entrenamiento para la tercera edad junto a su padre profesor. Hoy expanden su exitoso modelo de atención semi-personalizada.

27/10/2026 | 14:53Redacción Cadena 3

Perspectiva Buenos Aires

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
RA Gimnasio para adultos.

FOTO: RA Gimnasio para adultos.

RA Gimnasio para adultos.

FOTO: RA Gimnasio para adultos.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Creó un gimnasio para adultos mayores en el living de su casa y ya tiene siete sucursales

    La Argentina Posible

    Episodios

Lo que comenzó hace poco más de dos años como una salida familiar en el living de una casa en City Bell se transformó en un fenómeno de expansión.

Valentín Anaya, junto a su padre —el profesor de educación física Rodrigo Anaya—, fundó RA Gimnasio, un espacio exclusivo y de nicho diseñado especialmente para atender las necesidades físicas y sociales de los adultos mayores.

El proyecto nació cuando Valentín notó que su padre llegaba agotado de hacer atención a domicilio a personas mayores. Decidieron entonces romper las paredes del living de su casa y armar un espacio donde los alumnos pudieran concurrir. Tras superar las expectativas iniciales —consiguiendo decenas de alumnos en pocas semanas—, el emprendimiento escaló rápidamente hasta contar hoy con siete sedes distribuidas en La Plata, City Bell y la zona.

La clave del éxito radica en una metodología de atención semi-personalizada y un fuerte sentido de pertenencia, alejada de la estética tradicional de los gimnasios convencionales. Según explicó Valentín, el público de la tercera edad suele llegar tras la pandemia o el retiro laboral con un círculo social reducido y necesidades de escucha activa: "Acá la metodología, que es la que realmente nos hace crecer, es fomentar el ejercicio desde la parte social y con una atención muy encima del alumno. La gente deja de venir por el factor estético y comienza a sentirse parte de un lugar donde se sienten cómodos".

Más allá del modelo comercial, el impacto social del emprendimiento se refleja en testimonios de autonomía recuperada, desde dejar el bastón hasta poder salir a hacer compras o llevar a los nietos a la plaza, consolidando una propuesta que prioriza la calidad de vida humana por sobre los números.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué es RA Gimnasio? Es un espacio exclusivo fundado por Valentín Anaya y su padre, Rodrigo Anaya, para atender las necesidades físicas y sociales de los adultos mayores.

¿Quiénes lo fundaron? Valentín Anaya y su padre, el profesor de educación física Rodrigo Anaya.

¿Cuándo se fundó RA Gimnasio? Se fundó hace poco más de dos años.

¿Dónde se ubican las sedes? Las sedes están distribuidas en La Plata, City Bell y la zona.

¿Cómo se diferencia RA Gimnasio de otros gimnasios? Se diferencia por su metodología de atención semi-personalizada y un fuerte sentido de pertenencia, enfocándose en el bienestar social de los adultos mayores.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf