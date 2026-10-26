Paz Carrara deslumbra con su gira "tresxtres": "Siempre soñé con hacer música que nos interpele"

Los Premios CIEyA se preparan para dar a conocer a sus primeros ganadores de 2026. En la previa, Paz Carrara, distinguida el año pasado como Artista Cordobesa del Año, destacó el impacto que tuvo el reconocimiento en su carrera y la importancia de generar oportunidades para la música local.

“Para mí fue una sorpresa. Artista Cordobesa del Año me parece un título que me queda un poco grande, pero lo acepté con mucha honra”, expresó Carrara en diálogo con Cadena 3.

La cantante aseguró que el premio le permitió ampliar sus oportunidades profesionales y llegar a nuevos públicos. “Se me abrieron un montón de puertas este año gracias a la cantidad de gente que visibiliza el talento cordobés, que abunda”, sostuvo.

Premios que buscan impulsar la música cordobesa

Franco Srur, productor y organizador de los Premios CIEyA, explicó que la propuesta busca ir más allá de la entrega de estatuillas y ofrecer herramientas concretas para que los artistas puedan desarrollar sus proyectos.

“La característica general es que damos herramientas para que los artistas se puedan desarrollar, más allá de las estatuillas, para grabar material discográfico”, señaló a Cadena 3.

Y resumió el objetivo de la iniciativa: “La idea es desarrollar los nuevos talentos cordobeses”.

En ese sentido, Carrara valoró las posibilidades que ofrecen los premios en una industria en la que producir música implica un esfuerzo económico importante.

“Producir música es muy caro. Poder tener la posibilidad de contar con algunas facilidades es invaluable”, afirmó.

Paz Carrara y una gira para volver a las canciones

Mientras se prepara la nueva edición de los premios, Carrara continúa con tresxtres, una gira pensada para volver al corazón de las canciones. La propuesta tiene un formato particular: tres guitarras y una voz, con arreglos que ponen el foco en la interpretación y la cercanía con el público.

“Siempre soñé con hacer música que nos interpele. Está siendo muy hermoso”, contó la artista.

La gira contempla 11 fechas, tres de las cuales ya se realizaron. Según relató, cada presentación tuvo algo especial: “Las tres se pelean por ver cuál estuvo más linda”.

Durante su paso por Cadena 3, Carrara también llevó su propuesta musical a la audiencia e interpretó una versión de “Intento”, canción popularizada por Ulises Bueno.

Con los nuevos ganadores de los Premios CIEyA a punto de conocerse, la experiencia de Carrara refleja uno de los objetivos centrales de la iniciativa: reconocer el talento cordobés y generar oportunidades para que sus artistas puedan seguir creciendo.

Entrevista de Chema Forte