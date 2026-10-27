Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 27 de octubre.
Este martes 27 de octubre se realizó el sorteo número 18926 de la quiniela matutina, donde el número a la cabeza fue el 6828, correspondiente a "A primera (El Cerro)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18926 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 27 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue el 6828, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6828
2° 8254
3° 5934
4° 3924
5° 5177
6° 6756
7° 0033
8° 6168
9° 7253
10° 8448
11° 8138
12° 9343
13° 4380
14° 9709
15° 8048
16° 1844
17° 5082
18° 6005
19° 8584
20° 4194
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18926 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 27 de octubre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 6828.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Cerro)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.