Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 27 de octubre.

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El sorteo número 18926 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 27 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue el 6828, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6828

2° 8254

3° 5934

4° 3924

5° 5177

6° 6756

7° 0033

8° 6168

9° 7253

10° 8448

11° 8138

12° 9343

13° 4380

14° 9709

15° 8048

16° 1844

17° 5082

18° 6005

19° 8584

20° 4194