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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 27 de octubre.

Este martes 27 de octubre se realizó el sorteo número 18926 de la quiniela matutina, donde el número a la cabeza fue el 6828, correspondiente a "A primera (El Cerro)". Conocé los resultados completos.

27/10/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18926 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 27 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue el 6828, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6828
2° 8254
3° 5934
4° 3924
5° 5177
6° 6756
7° 0033
8° 6168
9° 7253
10° 8448
11° 8138
12° 9343
13° 4380
14° 9709
15° 8048
16° 1844
17° 5082
18° 6005
19° 8584
20° 4194

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18926 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 27 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 6828.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Cerro)".

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.

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