Nancy Pazos fue al cumpleaños de Charly García y no la dejaron pasar
La conductora estuvo en la puerta del establecimiento donde se festejó el cumpleaños del artista, a la espera de que alguien le permitiera la entrada. Sin embargo, eso no sucedió y terminó por retirarse.
FOTO: Nancy Pazos intenta ingresar al cumpleaños de Charly García y queda fuera por un blooper
La periodista Nancy Pazos protagonizó un insólito blooper que quedó registrado por las cámaras de los medios: se apersonó al cumpleaños número 75 de la leyenda del rock, Charly García, sin una invitación formal y no la dejaron entrar.
La conductora estuvo en la puerta del establecimiento donde se festejó el cumpleaños del artista, a la espera de que alguien le permitiera la entrada. Sin embargo, eso no sucedió y terminó por retirarse.
A pesar del mal momento, pudo dialogar con el hermano de Charly García y le hizo entrega de un presente destinado al músico. Según ella misma relata, se trataba de una corbata con los colores de la bandera argentina.
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Nancy Pazos fue al cumpleaños de Charly García, pero no la dejaron entrar.
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En declaraciones a las cámaras, explicó que se trató de un malentendido con un conocido que la invitó: "Salió el hermano de Charly, que era el que había invitado a mi amigo, y me pidió mil disculpas. Le dije que se quedara recontra tranquilo, que no pasaba nada. Le di el regalo que tenía, que es una corbata de Argentina divina, una corbata que yo había usado hacía un par de semanas y me pareció que era relinda para Charly".
Su amigo le había pedido que lo acompañara a la fiesta, pero ella llegó tarde porque salía del canal: "Pensé que era una fiesta mucho más grande por los 75 años. Le dije 'dale, yo te acompaño', pero al llegar me preguntaron si figuraba en la lista y no estaba".
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Nancy Pazos?
Protagonizó un blooper al intentar ingresar al cumpleaños de Charly García sin invitación.
¿Dónde tuvo lugar el incidente?
En el cumpleaños número 75 de Charly García, en un establecimiento en Buenos Aires.
¿Qué le pasó a Nancy Pazos en la entrada?
No figuraba en la lista de invitados y no le permitieron el ingreso.
¿Qué regalo llevó para Charly García?
Llevó una corbata con los colores de la bandera argentina.
¿Cómo reaccionó el hermano de Charly García?
Le pidió disculpas a Nancy Pazos por el malentendido respecto a la invitación.
[Fuente: Noticias Argentinas]