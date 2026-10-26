La Justicia de Brasil impide a Flávio Bolsonaro salir del país tras su derrota electoral

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Menos de un día después de sufrir una derrota en el balotaje presidencial de Brasil, el senador Flávio Bolsonaro fue notificado por la Policía Federal para que entregue sus pasaportes, quedando así prohibido de salir del país. La decisión fue emitida por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

La notificación se llevó a cabo en la vía pública, cuando el legislador se retiraba de una visita a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. Esta medida se tomó en el contexto de una causa que avanzó tras el resultado electoral.

Luego de que se hiciera pública la decisión, el senador expresó su preocupación a través de un video en sus redes sociales, donde denunció lo que considera una persecución política. "Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política", declaró. Además, aseguró: "Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme".