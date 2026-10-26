La Justicia de Brasil impide a Flávio Bolsonaro salir del país tras su derrota electoral
El senador fue intimado a entregar sus pasaportes por orden del juez Alexandre de Moraes, en el marco de dos investigaciones que tramita el Supremo Tribunal Federal.
FOTO: Flávio Bolsonaro
Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Menos de un día después de sufrir una derrota en el balotaje presidencial de Brasil, el senador Flávio Bolsonaro fue notificado por la Policía Federal para que entregue sus pasaportes, quedando así prohibido de salir del país. La decisión fue emitida por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
La notificación se llevó a cabo en la vía pública, cuando el legislador se retiraba de una visita a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. Esta medida se tomó en el contexto de una causa que avanzó tras el resultado electoral.
Luego de que se hiciera pública la decisión, el senador expresó su preocupación a través de un video en sus redes sociales, donde denunció lo que considera una persecución política. "Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política", declaró. Además, aseguró: "Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme".
Lectura rápida
¿Qué medida se tomó contra Flávio Bolsonaro?
Se le prohibió salir del país y se le intimó a entregar sus pasaportes.
¿Quién emitió la orden judicial?
La orden fue emitida por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
¿Cuál fue el contexto de esta decisión?
Se tomó tras la derrota de Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial.
¿Cómo reaccionó Flávio Bolsonaro ante la noticia?
Denunció en un video que se trata de una persecución política y un intento de intimidación.
¿Dónde se realizó la notificación?
La notificación se realizó en la vía pública, tras su visita a su padre en Brasilia.
[Fuente: Noticias Argentinas]