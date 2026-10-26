FOTO: El femicidio de Tatiana Fernández: revelan detalles de la autopsia y avances en la investigación

Buenos Aires, 26 de octubre (NA) -- La autopsia realizada a Tatiana Micaela Fernández, la joven cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el barrio porteño de Retiro, confirmó que fue asesinada, determinando que la causa de muerte fue "asfixia mecánica por compresión".

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la víctima presentaba lesiones defensivas leves en las muñecas.

En el marco de la investigación, se realizaron extracciones de muestras para llevar a cabo los estudios toxicológicos, histopatológicos y complementarios necesarios.

El juez Guillermo Rongo, que está al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, ha asumido la causa y en las próximas horas tomará declaración indagatoria a Renato Iván Tabella, un hombre de 28 años que también enfrenta acusaciones por el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido en Córdoba.

Las primeras diligencias de la investigación fueron lideradas por el fiscal Matías Di Lello, quien ocupa el cargo en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 53.

El arresto de Tabella se realizó mediante un operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad y la Policía de Córdoba. La Brigada 5 de la División Homicidios llevó a cabo la detención en cumplimiento de una orden de allanamiento y secuestro emitida por el juez interviniente.

Durante el operativo, se incautaron dos celulares, dinero en efectivo, cuatro tarjetas con chips de telefonía celular (dos sin abrir y dos abiertas), documentación personal y diversas prendas de vestir.

Además de ser acusado por el asesinato de Fernández, Tabella es señalado por el crimen de Daniela Villalba, cuyo cuerpo fue encontrado hace menos de una semana en una vivienda en el bulevar Las Heras al 200, frente al Parque Las Heras. Según los primeros reportes, Villalba presentaba heridas en el cuello y cortes en los brazos, y fue hallada acostada en una cama, cubierta con sábanas.

La investigación comenzó el pasado martes 20 de octubre, cuando recolectores de residuos descubrieron una valija con manchas de sangre y una peluca en un contenedor en la esquina de La Rioja y Sucre. En el interior de la valija había un nombre coincidente con el de una mujer cuya desaparición había sido reportada por una amiga.

Fuentes del caso confirmaron que ambas víctimas eran presuntas trabajadoras sexuales y que detrás de sus muertes se encuentra Tabella. Por este motivo, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y su par de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ofrecerán una conferencia de prensa hoy.

El cuerpo de Fernández fue descubierto el domingo a las 8:40, cuando una amiga, preocupada por su falta de respuesta, solicitó la ayuda de un cerrajero para ingresar al lugar, ya que la puerta estaba cerrada con llave, y allí la encontró muerta.

El hallazgo se produjo en una vivienda situada en la calle Libertad al 1200, frente al edificio de la SIDE, donde la joven fue hallada sin vida, al costado de la cama y cubierta con una sábana.

De acuerdo con la información preliminar, se supo que la mujer había acordado una cita la noche anterior con un hombre identificado como Iván, a quien conoció a través de una aplicación.

Agencia NA