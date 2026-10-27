Argentina-Brasil: "La relación comercial no se ve afectada si Lula dice una cosa y Milei otra"

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil abre interrogantes sobre el futuro de la relación económica con la Argentina, aunque el intercambio comercial entre ambos países se mantiene pese a las diferencias políticas entre sus gobiernos. Así lo analizó Yanina Lojo, especialista en comercio exterior y finanzas, en diálogo con Radioinforme3, por Cadena 3 Rosario.

“Yo no creo que haya grandes cambios” en la relación comercial, sostuvo la consultora, quien destacó que las exportaciones y las importaciones continúan fluyendo a pesar de las dificultades diplomáticas. Según explicó, la integración productiva entre ambos países constituye un factor determinante para sostener el vínculo.

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Lojo detalló que durante septiembre la Argentina exportó a Brasil cerca de 1.200 millones de dólares, un incremento interanual de casi el 3%, mientras que las importaciones rondaron los 1.300 millones. En ese período, el déficit comercial bilateral fue de 169 millones de dólares. En el acumulado del año, las ventas argentinas alcanzaron los 9.800 millones y las compras, los 12.000 millones, con un saldo negativo de 2.200 millones.

“La integración de las cadenas de valor entre Argentina y Brasil, que se viene consolidando durante décadas, no se ve afectada por si Lula dice una cosa, Milei dice otra”, afirmó. En ese sentido, remarcó que Brasil continúa siendo el principal socio comercial argentino y que las diferencias entre los mandatarios no se tradujeron, hasta el momento, en una interrupción del intercambio.

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Uno de los puntos que podría generar dificultades a futuro es la política comercial del Mercosur. Lojo señaló que Lula es más reacio a habilitar acuerdos individuales de los países miembros con otros mercados, mientras que la Argentina impulsa la posibilidad de avanzar en negociaciones bilaterales. Esa diferencia podría complicar la estrategia de apertura comercial, especialmente en las conversaciones con la Unión Europea.

En relación con ese acuerdo, la especialista indicó que la Argentina y Uruguay fueron de los primeros países en aprovechar determinadas cuotas de acceso al mercado europeo. También mencionó las dificultades que tuvo Brasil para cumplir con exigencias de trazabilidad en productos cárnicos y los inconvenientes sanitarios que afectaron a su sector avícola. Según su análisis, esas restricciones limitaron parte de las oportunidades brasileñas.

En el sector automotor, Lojo destacó que crecieron las exportaciones argentinas de vehículos y que alrededor del 70% de la producción se destina al mercado externo. Sin embargo, advirtió sobre el avance de las automotrices asiáticas y las negociaciones pendientes con México. Respecto de la relación con Brasil, explicó que la integración entre las cadenas de producción también puede amortiguar los efectos de las variaciones cambiarias, ya que parte de las autopartes utilizadas en la industria argentina proviene de ese país.

Por último, la consultora señaló que el principal desafío económico de Lula estará vinculado con las cuentas públicas brasileñas. “El mercado mostró desconfianza de que Lula sea capaz de enfrentar esta situación fiscal”, sostuvo, al mencionar el peso de la deuda, las elevadas tasas de interés y la necesidad de un ajuste. Para Lojo, la evolución de esas variables será determinante para evaluar el atractivo de Brasil frente a la Argentina en materia de inversiones, más allá de los movimientos coyunturales del tipo de cambio.