El día después: Lula enfrenta un Brasil en crisis fiscal y con impacto directo en Argentina

FOTO: Lula da Silva ganó las elecciones en Brasil con el 51,45% de los votos.

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva encuentra a Brasil en una situación económica delicada, con una crisis fiscal de gran magnitud que ya se reflejó en fuertes movimientos de los mercados y que genera riesgos para toda la región, incluida Argentina. Así lo evaluó Jorge Vasconcelos, jefe de IERAL, en una entrevista con Cadena 3.

Los mercados reaccionaron con contundencia: la bolsa brasileña cayó casi un 20% en dólares y el real se devaluó cerca de un 8% respecto del cierre del viernes anterior. Según Vasconcelos, estos movimientos se explican por dos factores. En primer lugar, los operadores habían apostado a un resultado electoral distinto. En segundo lugar —y no menos relevante—, Brasil atraviesa lo que en IERAL denominan una “crisis fiscal asintomática” de enormes proporciones.

El débito fiscal alcanza el 9,4% del PIB, cuatro veces por encima de un nivel considerado financiable de alrededor del 2,5%. La deuda pública se ubica en el orden del 83-84% del PIB. Si no hay cambios de política, en cinco años podría superar el 110%, un umbral problemático para una economía emergente que presionaría fuertemente sobre la inversión privada y el empleo.

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“Cualquier error de cálculo de Lula como presidente reelecto respecto de cómo encarar el problema de esa crisis asintomática, cualquier subestimación de la magnitud del problema, obviamente puede llevar a Brasil a una especie de círculo vicioso en términos macroeconómicos”, advirtió el economista.

Señales mixtas y el rol de los equipos técnicos

Vasconcelos destacó que aún no hay definiciones claras sobre el rumbo económico del cuarto mandato. Sin embargo, señaló señales relativamente positivas: Lula se apoyó en dirigentes jóvenes del Partido de los Trabajadores (PT) para revertir el resultado desfavorable de la primera vuelta. Uno de ellos es el gobernador de Piauí, con formación técnica sólida en matemáticas. “No son dinosaurios en términos de política económica”, afirmó.

El historial de Lula muestra pragmatismo variable. En 2003 sorprendió al designar como ministro de Economía a Henrique Meirelles, un exbanquero, y aplicar una política ortodoxa. Luego avaló la gestión de Dilma Rousseff, que terminó derivando en una profunda recesión. “Tampoco es tan fácil predecir”, reconoció Vasconcelos, aunque algunos nombres que circulan como posibles ministros de Economía son caracterizados como moderados por los mercados.

Impacto en Argentina y en la provincia de Buenos Aires

La reacción regional fue inmediata. En Argentina el riesgo país trepó hasta los 765 puntos, el peso se devaluó y la bolsa registró caídas. La provincia más expuesta es Buenos Aires: alrededor del 20% de sus exportaciones tienen como destino Brasil.

Un real devaluado (que cerró en torno a 5,4 por dólar) genera desventaja competitiva para la industria argentina y para destinos turísticos como Mar del Plata o Pinamar. “No se entiende por qué se puede festejar que haya una devaluación en Brasil”, cuestionó el economista respecto de declaraciones de algunos dirigentes argentinos.

Por el contrario, si Brasil lograra moderar el gasto, bajar las tasas de interés y reducir la presión tributaria, la economía brasileña podría recuperar dinamismo y convertirse en un demandante más firme de productos argentinos. En ese escenario, la principal beneficiada sería la provincia de Buenos Aires.

Entrevista de Informados, al Regreso.