FOTO: Condenan a Diego Zerda por instigar el suicidio de su ex pareja en TikTok

Buenos Aires, 27 octubre (NA) – La Justicia de Tucumán condenó este lunes a Diego Zerda, acusado de instigar a su ex pareja Karla Robles, de 27 años, quien se suicidó durante una transmisión en vivo por TikTok en octubre de 2025. A su vez, también fue hallado culpable de amenazar al hermano de la víctima.

La jueza Fanny Siriani condenó a Zerda, de 33 años, a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por el delito de instigación al suicidio en concurso real con amenazas simples dirigidas al hermano de la víctima.

En el veredicto, la magistrada expuso que durante el debate se acreditó que el implicado aprovechó el estado de extrema vulnerabilidad de Robles para manipularla e instigarla a quitarse la vida a través de mensajes.

Durante la lectura de sentencia, se destacaron las pericias del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y los testimonios de las amigas de la joven, quienes mostraron capturas de mensajes enviados por Zerda, quien había formateado su celular para evitar mostrar la prueba que lo complicaba.

Durante los alegatos finales, la fiscal Pedro Gallo y los querellantes Augusto Avellaneda y Benjamín Visuara solicitaron que fuera condenado a seis años de prisión efectiva, mientras que su defensa pidió que sea absuelto.

La magistrada expuso en su veredicto que tanto el dolo como el nexo causal quedaron demostrados, destacó el medio La Gaceta.

Se supo además que desde 2022 la joven había denunciado en reiteradas ocasiones que el acusado la incitaba a quitarse la vida, la maltrataba física y psicológicamente, ocasiones en las que la Justicia había dispuesto órdenes de restricción, que no fueron respetadas.

"Acá hubo una omisión del deber de debida vigencia reforzada y correspondía al Poder Judicial con relación a estas enteradas denuncias que hizo la víctima, no fueron investigadas, no se tomaron medidas oportunas y no se garantizó a la víctima la no repetición", cuestionó la jueza.

El hecho ocurrió en la madrugada del 24 de octubre cuando Karla inició una transmisión en vivo de TikTok y le compartió el enlace de acceso a familiares y al propio Zerda. Allí, se despidió y minutos después se ahorcó con una soga.