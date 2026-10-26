Nahuel Pennisi, a Cadena 3: "Cantarle al papa es como estar un poquito más cerca de Dios"

FOTO: Nahuel Pennisi, uno de los artistas en la visita del pontífice.

Nahuel Pennisi se prepara para ser parte de los artistas que acompañarán la visita del papa León XIV a la Argentina. El músico se presentará en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, y compartirá su música en uno de los encuentros previstos durante la estadía del Santo Padre.

En diálogo con Cadena 3, Pennisi expresó la emoción que sintió cuando recibió la confirmación de su participación y explicó el significado espiritual que tiene para él esta oportunidad.

“Fue un momento hermoso cuando nos confirmaron que venía. Dios significa mucho en mi vida: el espíritu de Dios es parte de mi identidad. La música es mucho más que un camino: tiene que ver con una misión. Me gusta pensar que uno es instrumento de Dios”, expresó.

Para el artista, cantar cerca del papa representa un momento especial tanto desde su fe como desde su trayectoria musical. “Cantar cerquita del papa es cumplir un sueño desde el lado de la fe y artístico, con toda la gente que habrá, los jóvenes”, señaló.

Una canción especial para el encuentro con León XIV

Pennisi adelantó que su participación tendrá una duración aproximada de entre 15 y 20 minutos, dentro de un segmento en el que también estarán presentes otros artistas. Aunque todavía definían qué canción interpretará, remarcó que la elección estará vinculada con el sentido de la celebración.

“Estamos definiendo la canción. Esa canción tiene que ver con el evento, con el día. No es una canción más: la idea es que la gente pueda conectar con la música”, explicó.

El músico también reflexionó sobre la posibilidad de transmitir sus sentimientos a través de su arte y el valor que le asigna a esta convocatoria.

“Soy consciente de que Dios me regaló la posibilidad de transmitir lo que siento a través de la música. Es algo profundo: yo no dejo de agradecer”, afirmó.

“Es cantarle para agradecer, no para que la gente aplauda”

El artista destacó que la presentación tendrá para él un sentido que va más allá de lo musical y de la respuesta del público. La posibilidad de cantar ante León XIV será, según describió, una forma de vivir su fe a través de su vocación.

“Siento que esta oportunidad de cantarle al papa es como estar un poquito más cerca de Dios. Es cantarle para agradecer, no para que la gente aplauda o diga qué bien que canta. Es otra la misión”, concluyó.

La participación de Pennisi formará parte de la propuesta artística organizada para acompañar la visita del pontífice, que reunirá a músicos, coros y bailarines en distintos encuentros y celebraciones en el país.

Entrevista de "Viva la Radio"