La primera foto del acusado por el femicidio de Daniela Villalba y otra trabajadora sexual en Retiro

FOTO: Detienen a Iván, el principal sospechoso en la muerte de Tatiana Micaela Fernández en Retiro

El principal sospechoso en el caso por la muerte de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, en el barrio porteño de Retiro fue detenido en las últimas horas, mientras que los investigadores buscan determinar qué pasó dentro del departamento de la víctima.

También está acusado por el femicidio de Daniela Villalba, la joven de 29 años encontrada asesinada el miércoles 21 de octubre en su departamento del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba.

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Personal de la Brigada 5 de la División Homicidios, en cumplimiento de la orden de allanamiento, detención y secuestro librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, logró la detención de Renato Iván Tabella, el hombre con el que la víctima había tenido una cita.

Conforme a la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, la Policía acudió hasta el Hotel Centro, ubicado sobre la calle Presidente Perón al 1555 e ingresó en la habitación 8, en el primer piso.

En el lugar fue hallado Tabella, donde se logró su detención en el marco de la causa caratulada como averiguación de causales de muerte de Tatiana, quien era trabajadora sexual.

El hallazgo ocurrió este domingo a las 8:40 cuando una amiga, preocupada porque no respondía los mensajes, llamó a un cerrajero para ingresar al lugar, ya que estaba cerrado con llave y allí la encontró muerta.

El hecho se produjo en un domicilio situado en la calle Libertad al 1200, frente al edificio de la SIDE, donde se encontró a la joven sin vida, al costado de la cama y tapada con una sábana.

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Según los primeros datos, la mujer había acordado una cita la noche anterior con un hombre identificado como Iván, a quien conoció a través de una aplicación.