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La primera foto del acusado por el femicidio de Daniela Villalba y otra trabajadora sexual en Retiro

Renato Iván Tabella fue arrestado en un hotel de CABA.

26/10/2026 | 09:00Redacción Cadena 3

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Detienen a Iván, el principal sospechoso en la muerte de Tatiana Micaela Fernández en Retiro

FOTO: Detienen a Iván, el principal sospechoso en la muerte de Tatiana Micaela Fernández en Retiro

Tatiana Fernández y Daniela Villalba.

FOTO: Tatiana Fernández y Daniela Villalba.

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El principal sospechoso en el caso por la muerte de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, en el barrio porteño de Retiro fue detenido en las últimas horas, mientras que los investigadores buscan determinar qué pasó dentro del departamento de la víctima.

También está acusado por el femicidio de Daniela Villalba, la joven de 29 años encontrada asesinada el miércoles 21 de octubre en su departamento del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Personal de la Brigada 5 de la División Homicidios, en cumplimiento de la orden de allanamiento, detención y secuestro librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, logró la detención de Renato Iván Tabella, el hombre con el que la víctima había tenido una cita.

Conforme a la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, la Policía acudió hasta el Hotel Centro, ubicado sobre la calle Presidente Perón al 1555 e ingresó en la habitación 8, en el primer piso.

En el lugar fue hallado Tabella, donde se logró su detención en el marco de la causa caratulada como averiguación de causales de muerte de Tatiana, quien era trabajadora sexual.

El hallazgo ocurrió este domingo a las 8:40 cuando una amiga, preocupada porque no respondía los mensajes, llamó a un cerrajero para ingresar al lugar, ya que estaba cerrado con llave y allí la encontró muerta.

El hecho se produjo en un domicilio situado en la calle Libertad al 1200, frente al edificio de la SIDE, donde se encontró a la joven sin vida, al costado de la cama y tapada con una sábana.

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/Fin Código Embebido/

Según los primeros datos, la mujer había acordado una cita la noche anterior con un hombre identificado como Iván, a quien conoció a través de una aplicación.

Lectura rápida

¿Quién es el principal sospechoso en el caso de Tatiana Micaela Fernández? El principal sospechoso es Renato Iván Tabella.

¿Qué ocurrió con Daniela Villalba? Daniela Villalba fue asesinada el miércoles 21 de octubre en su departamento del barrio Cofico.

¿Dónde fue detenido Tabella? Fue detenido en el Hotel Centro, ubicado sobre la calle Presidente Perón.

¿Cómo fue hallada Tatiana Micaela Fernández? Fue hallada muerta en su departamento, al costado de la cama y tapada con una sábana.

¿Qué relación tenía Tatiana con el sospechoso? Tatiana había tenido una cita con Tabella, a quien conoció a través de una aplicación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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