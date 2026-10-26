Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 26 de octubre

El lunes 26 de octubre, el mercado cambiario en Argentina experimentó variaciones en las cotizaciones del dólar, reflejando la compleja situación económica. A la hora de la actualización, el dólar oficial se ofreció a un valor de $ 1.560 para la venta, mientras que la compra se ubicó en $ 1.510.

En el segmento del dólar blue, la moneda norteamericana se situó en $ 1.575 para la venta, con un precio de compra de $ 1.555. Este tipo de cambio se ha convertido en la referencia para muchos argentinos debido a las regulaciones cambiarias que dificultan el acceso al mercado oficial.

Por otro lado, el dólar mayorista se cotizó en $ 1.541 para la venta y a $ 1.532 para la compra, valores que son segmentados y utilizados principalmente por entidades financieras y empresas. Esta diferencia de precios entre el mercado mayorista y el blue pone de manifiesto la brecha cambiaria.

En cuanto al dólar CCL (Contado con Liquidación), el precio alcanzó los $ 1.676,1 para la venta y $ 1.675,2 para la compra. Este mecanismo es utilizado por aquellos que prefieren operar en mercados financieros internacionales y suele reflejar la desconfianza en el peso argentino.

Asimismo, el dólar cripto se encontraba en $ 1.674,46, con una oferta de compra de $ 1.671,4. Este tipo de cambio está relacionado con las transacciones en criptomonedas y denota otro aspecto del uso del dólar en un contexto de incertidumbre económica.

La tarjeta también presenta un tipo de cambio elevado, donde el costo llega a $ 2.028 para la venta y $ 1.963 para la compra. Este valor se aplica a las operaciones que realizan los residentes argentinos al usar sus tarjetas en el exterior.

Es fundamental entender que el contexto macroeconómico sigue afectando directamente las cotizaciones. Factores como la inflación, las expectativas sobre la política fiscal y la oferta y demanda del mercado negro influyen en estas cifras. Los ciudadanos enfrentan una creciente presión hacia el ahorro en moneda fuerte debido a la depreciación del peso y al aumento del costo de vida.