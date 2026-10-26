Mercado Libre fortalece su red de entregas con un nuevo centro logístico en Mendoza y envíos aéreos

El gigante regional del comercio electrónico, Mercado Libre, ha puesto en marcha un ambicioso plan de expansión estratégica orientado a acelerar los tiempos de distribución y despacho de mercadería en el interior de Argentina.

La compañía oficializó la apertura de un nuevo centro de distribución de última milla en la provincia de Mendoza, desarrollo que, sumado a la integración de envíos aéreos regulares y la inauguración de oficinas comerciales de última generación, representa una inversión conjunta de u$s9,7 millones en la región.

Infraestructura estratégica: 11.000 m² para procesar 96.000 paquetes diarios

Ubicado en la localidad de Luján de Cuyo, el flamante centro logístico requirió un desembolso de u$s8 millones, concretado junto a un socio desarrollador inmobiliario. La nueva planta cuenta con una superficie cubierta de 11.000 metros cuadrados, infraestructura que permite duplicar con creces la capacidad operativa que la empresa poseía anteriormente en Godoy Cruz.

Entre los aspectos técnicos e impactos socioeconómicos más destacados de la nave de operaciones se encuentran:

-Capacidad de procesamiento: El centro está diseñado y equipado para clasificar y distribuir hasta 96.000 paquetes al día.

-Generación de empleo: La operatividad del predio impulsará 1.050 puestos de trabajo (entre contrataciones directas e indirectas vinculadas al ecosistema de transporte y servicios complementarios).

-Integración federal: Se agiliza el nexo operativo entre compradores regionales y vendedores de distintos puntos del territorio nacional.

Al respecto, Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, remarcó la relevancia de consolidar la infraestructura federal de la plataforma: "Seguimos invirtiendo en Mendoza porque creemos en el potencial de crecimiento del comercio electrónico y en la importancia de conectar cada vez mejor a las distintas provincias del país. Con más infraestructura, tecnología y capacidad logística, buscamos mejorar la experiencia de nuestros usuarios y generar más oportunidades de crecimiento para miles de PyMEs y emprendedores".

Logística aérea: cinco frecuencias semanales con Aerolíneas

En el marco de esta reestructuración operativa, la provincia se integró a la red de transporte aéreo de la firma. A través de un acuerdo comercial alcanzado con Aerolíneas Argentinas, los paquetes son trasladados en las bodegas de vuelos comerciales con una frecuencia de cinco conexiones semanales.

Este canal aéreo permite acortar sustancialmente los plazos de entrega, beneficiando tanto a los consumidores mendocinos en la recepción de sus compras como a las PyMEs y emprendedores locales que envían sus productos hacia otros puntos del país.

Apertura de oficinas corporativas

Completando la inversión en la provincia, la empresa destinó u$s1,7 millones adicionales al desarrollo de sus nuevas oficinas administrativas situadas en el complejo Workplace Palmares.

Las instalaciones abarcan 1.100 metros cuadrados equipados para dar soporte bajo modalidades de trabajo híbrido a sus más de 200 colaboradores en la región.