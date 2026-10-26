España regulará la publicidad de comida chatarra para niños y adolescentes: qué pasa en Argentina

FOTO: La comida chatarra y su impacto en el cerebro infantil (Foto ilustrativa generada con IA)

España avanzará en la regulación de la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a niños y adolescentes, una medida que vuelve a poner en debate el impacto de los productos ultraprocesados en la salud infantil.

En diálogo con Cadena 3, el pediatra Enrique Orschanski se refirió a la situación en Argentina y sostuvo que el país también atraviesa un proceso de revisión de los componentes y materiales presentes en los alimentos de consumo habitual.

“En Argentina también se toman decisiones. Hoy es un país en transición para retirar los aditivos de los alimentos, que son casi el 97% de los productos que consumen los chicos para diversión, entretenimiento, en cumpleaños y reuniones”, afirmó.

El especialista advirtió sobre la presencia cotidiana de productos con aditivos, colorantes y envases plásticos. En ese sentido, señaló que el consumo de alimentos con determinadas sustancias y composiciones requiere atención, especialmente cuando se trata de la alimentación de niños y adolescentes.

La preocupación por los envases plásticos

Orschanski también puso el foco en los recipientes utilizados para conservar y calentar alimentos. Recomendó evitar calentar comida en envases plásticos, al señalar que el calor puede favorecer la migración de sustancias del material hacia los alimentos.

“No hay que calentar comida en envases plásticos: el calor facilita el traslado de microplásticos a la comida, que entra en el organismo”, explicó.

El pediatra advirtió, además, sobre los posibles efectos de ciertas sustancias presentes en los plásticos, algunas de las cuales pueden interferir con el sistema hormonal. En ese contexto, mencionó la pubertad precoz como una de las preocupaciones relacionadas con la exposición a determinados compuestos.

El especialista también hizo referencia a los alimentos con altas cantidades de sal y a los nitratos utilizados en algunos productos, aunque los efectos sobre la salud dependen de la sustancia, la cantidad y el nivel de exposición.

Un debate sobre la alimentación infantil

Para Orschanski, la discusión excede las decisiones individuales y se vincula con el entorno alimentario en el que crecen los chicos, marcado por la presencia de productos industrializados.

“Estamos en un mundo industrializado; tiene que circular para todo el mundo”, expresó.

La regulación de la publicidad dirigida a menores, la composición de los alimentos y los materiales utilizados en sus envases forman parte de un debate más amplio sobre cómo promover hábitos saludables durante la infancia y reducir la exposición a componentes potencialmente perjudiciales.

Entrevista de "Amamos Argentina"