Clima en CABA: cómo estará el tiempo este martes 27 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 78%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica se sitúa en 1020 hPa.

El clima hoy martes 27 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte del día. Los vientos serán moderados, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más tempranas. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que es característico de esta época del año en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. El miércoles 28 de octubre, se espera un cielo despejado con mínimas de 13° y máximas de 23°. El jueves 29, el cielo estará cubierto con mínimas de 16° y máximas de 19°. Para el viernes 30, se anticipan lluvias ligeras con mínimas de 16° y máximas de 20°. Finalmente, el sábado 31, se prevén más lluvias con mínimas de 17° y máximas de 21°.